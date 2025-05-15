Perplexity打造AI購物體驗 攜手PayPal搶市

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-15 03:00

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綜合外媒周三 (14 日) 報導，人工智慧 (AI) 搜尋新創 Perplexity AI 宣布，已與支付巨擘 PayPal(PYPL-US)達成合作，將於今夏率先在美國推出「聊天即購」功能，用戶透過 Perplexity Pro 搜尋商品、預訂行程或購買票券時，可直接在對話介面中完成付款，無需跳轉其他應用程式。這項合作標誌著 Perplexity 進一步布局「代理型商務」(Agentic Commerce)市場，透過 AI 代理人協助用戶從搜尋、決策到完成交易的全流程服務。

Perplexity 表示，透過整合 PayPal 與 Venmo 的支付功能，用戶僅需一次點擊即可透過 Passkey 免密碼技術完成付款，支付、出貨、追蹤及開立發票等流程全程在背景自動完成，大幅簡化購物體驗。未來這項功能將推廣至 PayPal 遍布全球近 200 個市場的超過 4.3 億活躍帳戶，有望進一步擴大 Perplexity 的商務生態系。

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目前 AI 驅動的「聊天購物」競爭日益激烈，Perplexity 此舉旨在與 OpenAI、Anthropic 和 Google 等主要競爭對手區隔服務。相比之下，OpenAI 的 ChatGPT 尚未推出直接在聊天介面完成交易的功能，而 Google(GOOGL-US) 則透過 AI Overviews 強化搜尋與即時資訊回應，但在電子商務整合上仍有發展空間。

支付產業同樣積極搶占 AI 商務先機。Visa(V-US)、Mastercard(MA-US) 與 PayPal 在今年 4 月幾乎同時推出結合 AI 技術的新商務解決方案，Visa 的 Intelligent Commerce 技術可協助 AI 代理人直接完成購物與支付流程；Mastercard 則宣布與微軟合作開發 Agent Pay 解決方案，整合 AI 與支付工具，瞄準未來 AI 代理人主導的商務模式。

Perplexity 此時加碼 AI 商務領域，正值該公司籌備新一輪 5 億美元募資，估值約達 140 億美元。儘管低於先前傳出的 180 億美元預期，仍顯示市場對 AI 代理人商務前景的高度期待。