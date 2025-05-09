〈房產〉央行房市信用管制限期開工沒退路 全台首季出現建商開工潮

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-09 16:09

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2025 年以來全台房市買氣仍呈現急凍，但建商開工量卻逆勢上漲。房仲業者引用內政部統計數據指出，2025 年首季全台不含農舍之住宅量開工量達 3 萬 3,232 宅，此規模堪比 2022、2023 年的房市旺季，其中 尤以新北市成長最為顯著，新北市首季開工量高達 6899 宅，較去年同期大增 2.46 倍。

同時，高雄市的開工量從 2024 年第一季的 4501 宅上升至今年首季的 7654 宅，年增率也達 70.1%。

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住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，依據央行規定，業者購地後需於 18 個月內開工，以此推算此波開工潮起始於 2023 年下半年之後的推案，當時適逢新青安政策，吸引大批業者進場，而歷經 2024 年打房，房市急凍，業者雖想繼續延後開工，但受限於限期壓力，無奈之下只得開工，因此造就這一波開工潮。

根據內政部資料， 2025 年第一季全台住宅開工量達 3 萬 3232 宅，較 2024 年同期的 2 萬 5168 宅增加約 32%；其中，四都開工量呈現年增，尤以新北市成長最為顯著，該市第一季開工量高達 6,899 宅，較去年同期大增 246.7%；高雄市亦有亮眼表現，開工量從 4501 宅上升至 7,654 宅，年增率達 70.1%；台中市開工量由 4427 宅增至 6,960 宅，年增 57.2%；桃園市則小幅成長 6.6%，增幅相對穩定。相對而言，台北市與台南市則呈現衰退，台北市開工量年減 47.9%，由 2106 宅降至 1097 宅；台南市也下滑 27.5%，從 1760 宅減至 1276 宅，顯示部分區域仍面臨市場觀望或開發遞延的情況。。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，2024 年受央行第七波管制影響，各界看淡房市前景，使交易量嚴重衰退，開發商面臨市場冷凍，亦多有延後推案或開工的現象，但央行於 2021 年第四波信用管制中規定，建商購地貸款最高最高成數為 5 成，且限期 18 個月內開工，建商延期也有限制，加上今年初尤其是美國尚未發起關稅戰前的 3 月期間，房市逐漸有打底回溫趨勢，同時近年來低首付、工程期零自備款逐漸成為預售案潮流，此類建商初期預售所獲得金流減少，為不影響後續銷售，因此讓建商願在年初果斷開工。

另觀察各都會區表現，賴志昶補充，2025 年第一季六都住宅開工數以新北市增幅最為驚人，主因為區域近年來受惠於重劃區議題，加上軌道經濟加持，磁吸首購族群移入，加上地區吸引各大建商齊聚插旗，第一環行政區爭先創造不少高單價新案，也加深開發商推案信心，因此建商較有開工意願。

至於首季高雄市開工量體則創下近 10 年來新高，主因為區域受惠於半導體龍頭進駐等因素加持，區域房市前景頗受市場看好，同時在地包含捷運、輕軌等機能日漸齊全，加上高雄在地觀光資源日益蓬勃，更加大建商進場意願，讓在地品牌在房市趨冷情況之下，仍是大膽開工。