〈房產〉雙捷交會站區周邊最便宜的單價不到5字頭 景安站附近交易夯

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-12 12:46

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捷運是雙北市重要的大眾運輸工具，也成為許多民眾購屋上重要的考量因素之一。尤其是交會站串聯兩條以上路線，受購屋族青睞。房仲業者根據實價登錄資料，彙整近一年台北捷運已通車的雙捷交會站周邊房市價量。其中頭前庄站周遭平均房價不到 5 字頭，；而買氣最熱的交會站在景安站和新埔站，有破千件交易。

觀察台北捷運交會站周邊房價，頭前庄站周邊每坪均價 49.4 萬元，為榜上最實惠。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，頭前庄站有環狀線、中和新蘆線行經，交通相當便利；在生活機能上，區域內還有 IKEA 及不少連鎖超市、商場，生活採買便利。雖然頭前庄站位於新莊重劃區邊緣地段，但對於預算有限、仍希望享有交通與生活機能的購屋族來說，仍具備不錯的吸引力。

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除了頭前庄站外，三重站、新北產業園區站平均單價約 55-56 萬元。陳金萍指出，三重站為中和新蘆線與機場捷運線的交會點，一站直達台北車站，交通便利性佳。加上周邊公園綠地多，生活機能成熟，未來還有百貨商場進駐，居住條件不斷提升，再加上房價相較北市親民許多，因此深受通勤族青睞。

新北產業園區站則擁有機場捷運與環狀線雙捷運優勢，鄰近新莊副都心與頭前重劃區，區域發展潛力十足。雖然站點位於重劃區邊陲地帶，但未來隨著產業與建設陸續進駐，有望帶動周邊發展，吸引不少購屋族提前布局，因此也出現穩定的交易熱度。

台北捷運交會站中，景安站買氣最熱，近一年交易量高達 1321 件，等於平均每天成交 3 件以上。陳金萍表示，景安站連接中和新蘆線與環狀線，交通便利，且周邊商家密集、生活機能成熟，採買、學區、醫療和休閒等需求一應俱全。加上房價相較於北市親民，平均單價落在 59.7 萬元，因此吸引大量首購族與通勤族進場，成為購屋熱區。