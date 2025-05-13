川普「統一」言論引發疑慮！美國在台協會澄清：對台政策未變

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-13 17:23

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美國總統川普近期就「統一」問題的言論引起台灣高度關注。美國在台協會（AIT）於週二（13 日）澄清，川普的發言主要針對美中貿易關係，並未改變美國對台政策。川普於 12 日與中國達成協議，將在未來 90 天內減少重稅，暫停貿易戰。

據《路透》報導，川普在白宮對記者表示，這項協議對中國和美國均有利，並指出這將有助於「統一與和平」。儘管他並未明確提及台灣問題，但這已經引起我國疑慮。

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美國在台協會隨後則迅速發表聲明強調，川普的發言僅與美中貿易有關，並重申美國的台灣政策保持不變。

一位發言人表示：「很明顯，川普總統是在美中貿易關係的背景下發表講話的。」美國對台政策沒有改變，美國對台政策幾十年來、歷屆政府都保持一致。」

台灣總統府也迅速回應，強調川普的言論是針對美中貿易談判，並不涉及台灣問題。總統府發言人指出：「美國對台灣的承諾堅定且未改變」，並強調台灣理解美中貿易談判不會觸及台灣事務。

儘管美方發出澄清，川普的言論仍在台灣政府及外交界引發憂慮。台灣方面擔心美國的對台政策會發生變動，特別是美方是否會改變現狀，接受中國對台的主權要求。

《路透》指出，根據美國的「一中政策」，美國只承認北京政府，但不表態支持或反對台灣的主權問題。儘管如此，美國法律規定，必須提供台灣自我防衛的能力，並且多次對中國的軍事擴張表達譴責，包括今年四月的軍演。