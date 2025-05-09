〈房產〉基隆屋齡5年內新成屋空屋率全台居冠 每三間就有一間

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-09 12:26

‌



房市交易急降，空屋率偏高或新屋供給量體大的地區恐怕首當其衝，依內政部資料顯示，2024 年第二季全台待售新成屋高達 10 萬 3130 宅，其中，屋齡 5 年內新成屋空屋率最高的五縣市，依序分別為基隆市 35.34%、金門縣 35.18%、高雄市 29.04%、台南市 28.08%、台北市 27.18%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，新成屋空屋率居高不下，往往意味著該區域新案供給過剩，或投資客比例偏高，隨著市場回歸供需基本面，這些賣壓較大的區域和產品勢必將面臨較大的修正壓力，甚至不排除出現「多殺多」的可能性。

‌



莊思敏指出，基隆與金門憑藉房價基期低的先天優勢，搭配重大公共建設議題發酵，曾掀起一波推案熱潮，然而隨著金門博弈特區政策叫停、基隆捷運進展不如預期，市場樂觀情緒有所消退，交易動能也隨之減弱。台南與高雄過去則因台積電和科學園區等題材，吸引大量投資買盤進場，帶動房價突飛猛進，如今隨著投資熱潮降溫，區域房價也面臨著不小的修正壓力。

至於台北，台北房價高居全台天花板，新案價格坪價動輒百萬起跳，早已超出普通受薪階級的負擔範圍，再加上台北市不乏置產型買盤，也導致新成屋空置率居高不下。

中信房屋基隆麥金加盟店店長邱垂茂指出，目前基隆新案的成交單價普遍都在 3-4 字頭，個別預售案甚至已經上看 5 字頭，房價漲勢相當驚人。不過，由於基隆捷運尚未實質動工，新案房價卻已提前反映未來預期，在投資客離場、自住族不願貿然追高的情況下，近期基隆新案買氣亦出現了退燒跡象。

邱垂茂表示，隨著房市進入盤整階段，建議購屋者不妨優先選擇具生活機能成熟、價格合理的中古屋產品，相較於預售案需承擔漫長工期的不確定性，中古屋不僅看得見、摸得著，價格也相對友好，還具備更有彈性的議價空間。