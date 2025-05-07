〈房產〉超高齡社會挑戰 今年首季繼承移轉登記寫下同期次高紀錄

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-07 17:30

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根據內政部統計月報資料顯示，今年第一季繼承移轉登記 1.79 萬棟，寫下資料 2016 年公布以來的同期次高紀錄，反映當前人口持續老化，越來越多的家庭開始遇到繼承上一代財產的問題。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2023 年第一季繼承移轉登記 1.87 萬棟是同期的新高，不過觀察 2022 第四季與 2023 第一季恰逢疫後海外的回歸潮，推估可能趁回台時間也把繼承登記給辦理好，導致當時第一季的繼承移轉登記寫下同期新高，不過現在人口老化趨勢已經不可逆轉，人口數已經從 2023 年底的 2342 萬人，減少到今年 3 月的 2337 萬人，越來越多的家庭開始面臨繼承問題，繼承在房地合一稅上路後又變得更為複雜，民眾最好先詢問專業人士如何做好妥善規劃。

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統計 2025 年第一季的繼承移轉登記為 1.79 萬棟，略較去年同期的 1.75 萬棟增加，依據國家發展委員會 2024 年 10 月的人口 推估資料顯示，我國 2025 年將邁入「超高齡社會」，顯示人口快速老化，相對應的當長輩老去後就會產生財產繼承的問題。