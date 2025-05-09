經濟部辦節能標竿獎 日月光獲金獎分享自主AI節能

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-09 12:03

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經濟部今 (9) 日舉辦「114 年節能標竿系列觀摩研討會」，由「節能標竿獎 - 金獎」日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光 K5 廠分享自主開發 AI 系統導入空調及製程能源管理實務經驗，同時也邀請友達 (2409-TW)L7A 廠及明基材 (8215-TW) 桃園廠等銀獎企業交流節能成效，吸引逾百位人士熱烈參與，大獲好評。

經濟部能源署指出，面對全球淨零轉型趨勢，經濟部積極推動「深度節能」政策，整合跨部會能量，成立節能輔導團，導入 ESCO 技術協助企業節能，現場邀請節能標竿獎審查專家工研院綠能所江旭政博士分享創新節能技術於半導體產業的應用，同步展現 ESCO 服務與企業自主推動深度節能效益。



日月光 K5 廠推動高質化 (高效率設備)、高智化 (AI 控制) 及高效化 (系統優化) 三大節能策略，導入永磁式馬達於冷卻水塔與清洗鼓風機、開發 AI 冰水系統控制平台，優化空調與運轉參數，以及改善空調箱設計以降低風壓損耗，並成立跨部門低碳供應聯盟，強化節能、減碳及污染防治整合，全面落實 ESG 永續治理。

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榮獲節能標竿銀獎的友達和明基材，分別展現科技製造與化工產業在節能創新上的實績。友達透過設備優化與能源管理系統導入，提升整體用能效率並導向智慧節能管理；明基材以 AI 預測控制、廢熱回收及高效設備推動低碳轉型，兩廠皆成功整合管理與技術，打造高效永續的綠色製造典範。