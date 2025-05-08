〈台股盤後〉整場白漲了逾百點 敵不過台積電尾盤豬羊變色 小跌3點作收
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-08 14:17
半導體關稅公布在即，美國聯準會公告利率按兵不動，台股今 (8) 日盤中一度大漲逾百點，最高漲至 20747.28 點，不過關稅政策尚未底定，市場觀望氣氛濃厚，在台積電尾盤由紅翻黑下，最後一盤爆出 263 億元，由上漲 134.94 點豬羊變色成小跌 3.09 點或 0.02%，以 20543.4 點作收，成交量較昨 (7) 日量縮至 2481.92 億元。
電子權值股今天漲跌互現，台積電 (2330-TW) 於最後一盤遭下殺由紅翻黑，爆出超過 7000 張的成交量，終場跌 10 元或 1.08%，收 918 元，鴻海 (2317-TW) 漲 0.69%，聯發科 (2454-TW) 漲逾 1%。另外，廣達 (2382-TW) 跌 0.98%，台達電 (2308-TW) 漲逾 2%，日月光 (3711-TW) 漲逾 1%。
美國商務部昨日證實，計畫撤銷拜登政府時期針對 AI 晶片出口的限制措施，激勵 AI 族群今天表現，代工廠方面，緯穎 (6669-TW)、英業達 (2356-TW) 漲逾 2%，和碩 (4938-TW) 漲逾 1%，緯創 (3231-TW) 及仁寶 (2324-TW) 也都小漲表態。
伺服器機殼廠同樣走揚，晟銘電 (3013-TW) 漲勢凌厲，漲逾半根停板，勤誠 (8210-TW) 漲逾 4%，迎廣 (6117-TW) 漲逾 1%；散熱廠也勁揚，健策 (3653-TW) 漲逾 2%，雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 及建準 (2421-TW) 也都有超過 1% 的漲幅。
台塑四寶 4 月營收 1 好 3 壞，僅南亞 (1303-TW) 年月雙增，拖累今天表現，台化 (1326-TW) 跌逾 4%，台塑 (1301-TW) 及南亞雙雙跌逾 2%，台塑化 (6505-TW) 則小漲 0.65%。另外，亞聚 (1308-TW) 跌逾 3%，台聚 (1304-TW)、華夏 (1305-TW) 皆跌逾 1%。
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