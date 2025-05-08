〈台股盤後〉整場白漲了逾百點 敵不過台積電尾盤豬羊變色 小跌3點作收

半導體關稅公布在即，美國聯準會公告利率按兵不動，台股今 (8) 日盤中一度大漲逾百點，最高漲至 20747.28 點，不過關稅政策尚未底定，市場觀望氣氛濃厚，在台積電尾盤由紅翻黑下，最後一盤爆出 263 億元，由上漲 134.94 點豬羊變色成小跌 3.09 點或 0.02%，以 20543.4 點作收，成交量較昨 (7) 日量縮至 2481.92 億元。