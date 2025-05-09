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鉅亨速報

營收速報 - 東泥(1110)4月營收2.65億元年增率高達27.75％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 16:15


東泥(1110-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣2.65億元，年增率27.75%，月增率-3.78%。

今年1-4月累計營收為10.05億元，累計年增率28.2%。

最新價為19.35元，近5日股價上漲2.98%，相關水泥工業上漲2.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+229 張
  • 外資買賣超：+250 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-21 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 2.65億 28% -4%
25/3 2.75億 24% 20%
25/2 2.29億 31% -3%
25/1 2.37億 31% -9%
24/12 2.60億 23% -10%
24/11 2.90億 26% 16%

東泥(1110-TW) 所屬產業為水泥工業，主要業務為(1)水泥製造與買賣(2)石灰石之開採及銷售。(3)水泥加工製品及預拌混凝土之製造及銷售。(4)廠房及大樓出租業(5)廢棄物處理業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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