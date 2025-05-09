營收速報 - 東泥(1110)4月營收2.65億元年增率高達27.75％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 16:15
今年1-4月累計營收為10.05億元，累計年增率28.2%。
最新價為19.35元，近5日股價上漲2.98%，相關水泥工業上漲2.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+229 張
- 外資買賣超：+250 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-21 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|2.65億
|28%
|-4%
|25/3
|2.75億
|24%
|20%
|25/2
|2.29億
|31%
|-3%
|25/1
|2.37億
|31%
|-9%
|24/12
|2.60億
|23%
|-10%
|24/11
|2.90億
|26%
|16%
東泥(1110-TW) 所屬產業為水泥工業，主要業務為(1)水泥製造與買賣(2)石灰石之開採及銷售。(3)水泥加工製品及預拌混凝土之製造及銷售。(4)廠房及大樓出租業(5)廢棄物處理業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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