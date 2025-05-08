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鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛克威爾自動化ROK-US的目標價調升至315元，幅度約12.5%

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對洛克威爾自動化(ROK-US)提出目標價估值：中位數由280元上修至315元，調升幅度12.5%。其中最高估值360元，最低估值215元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予洛克威爾自動化評價：積極樂觀13位、保持中立13位、保守悲觀3位。

洛克威爾自動化今(8日)收盤價為282.99元。近5日股價上漲12.5%，標普指數上漲1.12%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ROK市場預估目標價

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