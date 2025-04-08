鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛克威爾自動化ROK-US的目標價調降至296元，幅度約4.52%
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對洛克威爾自動化(ROK-US)提出目標價估值：中位數由310元下修至296元，調降幅度4.52%。其中最高估值365元，最低估值215元。
綜合評級 - 共有30位分析師給予洛克威爾自動化評價：積極樂觀13位、保持中立13位、保守悲觀4位。
洛克威爾自動化今(8日)收盤價為227.69元。近5日股價下跌4.52%，標普指數下跌9.79%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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