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鉅亨速報 - Factset 最新調查：智原(3035-TW)目標價調升至190元，幅度約4.11%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對智原(3035-TW)提出目標價估值：中位數由182.5元上修至190元，調升幅度4.11%。其中最高估值210元，最低估值90元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予智原(3035-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立10位、保守悲觀2位。

智原(3035-TW)今(21日)收盤價為200.5元。近5日股價下跌2.32%，相關半導體業近5日下跌2.77%，集中市場加權指數下跌3.27%，股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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