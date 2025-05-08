〈財報〉任天堂的關稅風暴：Switch 2背後的市場壓力與財測保守

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-08 21:12

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日本遊戲巨擘任天堂 (Nintendo) 周四 (8 日) 公布最新財報，並首度對即將在 6 月上市的次世代主機「Switch 2」提出銷售預測。公司預估，截至 2026 年 3 月的財政年度將售出 1,500 萬台 Switch 2 與 4,500 萬套遊戲軟體。然而，由於川普推動新一輪關稅政策，任天堂對整體業績預測持保守態度，導致部分投資人信心動搖。

第四季獲利大減 Switch 銷售下滑近三成

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任天堂 2025 會計年度第四季 (截至 3 月 31 日) 營收為 2,087 億日元，低於市場預期的 2,161.6 億日元；純益則為 416 億日元，優於預期的 339.1 億日元。不過，與去年同期相比，營收年減 24.7%，純益更重挫近五成，主因是消費者對現行 Switch 主機興趣轉淡、等待新機登場。

全年 Switch 銷售量為 1,080 萬台，略低於任天堂先前下修後的預測 (1,100 萬台)，年減 31%。不過，受惠於軟體銷量達 1.55 億套，全年整體營運仍維持穩健。

Switch 2 預計售價 449 美元 新作與人氣 IP 助陣

任天堂預計在 2024 年 6 月推出 Switch 2，為 2017 年上市的原始 Switch 主機接班人。新機起價為 449.99 美元，為任天堂歷來定價最高的主機，將搭載升級硬體與更強功能。任天堂表示，新主機上市時將搭配兩款新遊戲：《瑪利歐賽車世界》(Mario Kart World) 與《Nintendo Switch 2 Welcome Tour》，並推出《薩爾達傳說 曠野之息》等熱門作品的 Switch 2 版本。

市場研究機構 Omdia 預估，Switch 2 將在 2025 年售出 1,470 萬台，略高於當年初代 Switch 的銷售表現。分析師指出，任天堂目前擁有逾 1 億名活躍 Switch 玩家，將為新機提供良好基礎。

關稅陰影籠罩財測 美國市場成最大變數

儘管 Switch 2 預購熱烈，任天堂對 2025 會計年度的整體財測仍顯保守。公司預估全年淨銷售額為 1.9 兆日元、年增 63%，淨利為 3,000 億日元、年增 7.6%，均低於市場預期 (淨利預估為 3,888 億日元)。

任天堂指出，所有財測數據皆以 2024 年 4 月 10 日當時的美國關稅政策為基準。美方先前暫停對多國加徵的「對等關稅」措施，但越南 (任天堂主機組裝地之一) 仍面臨高達 46% 的關稅威脅。受此影響，任天堂曾短暫延後 Switch 2 在美國的預購活動。

公司總裁古川俊太郎 (Shuntaro Furukawa) 表示，若美方恢復對越南製產品課稅，任天堂恐被迫調漲售價，將直接影響美國市場需求與獲利，衝擊可能達數百億日元。

任天堂股價今年已漲逾 30% 分析師看法分歧

市場對任天堂財測反應兩極。Pelham Smithers Associates 董事總經理 Pelham Smithers 指出，任天堂一向採取保守預測策略，本次也不例外；但部分觀察人士則擔心公司或有意限制供貨，藉以控制市場節奏。

Kantan Games 執行長 Serkan Toto 則表示，關稅不確定性讓任何硬體製造商都難以做出明確預測，「若任天堂被迫調漲售價 100 美元或更多，美國市場的風險將大幅上升。」

不過，彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Nathan Naidu 認為，預購熱潮與遊戲陣容強勁顯示任天堂具備超標潛力。該機構看好 Switch 2 的軟體銷售能達成甚至超越預測目標。