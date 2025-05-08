美關稅大棒下求生！LG新能源715億收購通用密西根合資廠股份 拚本土製造保競爭優勢

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-08 16:30

‌



南韓電池製造商 LG 新能源 (LGES) 今(8)日表示，已經用 3 兆韓元 (約 715 億台幣) 收購美國通用汽車在密西根州合資電池廠的全部股份。

《韓聯社》報導，LGES 在新聞稿中表示，收購位於密西根州蘭辛的 Ultium Cells JV 3 號工廠是一項「戰略決策」，旨在減輕公司新設施投資的負擔，並提高其美國工廠的營運效率。Ultium Cells LLC 是 LGES 和 GM 的合資公司，目前在俄亥俄州運營第一家工廠，在田納西州運營第二家工廠。

‌



LGES 還說，在美國關稅政策變化帶來不確定性日益增加的背景下，本土生產已成為「確保競爭優勢的關鍵因素」。

LGES 與通用兩家公司仍在密西根州興建這座持股比例為 50 比 50 的合資工廠，目標是在今年內投入營運。

LGES 表示，不需要新的資金來完成這筆收購，因收購所需資金已經被計入今年初宣佈的年度資本支出計畫中。

今年稍早，LGES 表示，今年的設施投資將削減 20% 至 30%，該公司 2023 年的投資額為 13 兆韓元。

去年 12 月，通用宣布打算將其在蘭辛工廠的股份賣給 LGES，以應對電動車銷售放緩的問題並修改自身的電動車策略。

在電動車需求放緩的背景下，南韓三大電池企業 LGES、三星 SDI 與 SK On 正逐漸把業務重點轉向美國儲能係統 (ESS) 市場，在業績承壓的情況下尋找新的出路。三家企業透過改造電動車電池產線並拓展供應鏈，提升 ESS 業務營收。同時，美國對中國產 ESS 電池加徵高關稅，南韓廠商可望藉此受益。

今日南韓業界消息也傳出，LGES 打算今年第二季在美國密西根州霍蘭工廠投產磷酸鐵鋰 (LFP)ESS 電池。為此，該公司把部分電動車電池產線改為 ESS 專用，並暫停原本在亞利桑那州的新建計畫，把美國本地的 ESS 電池量產時間提前約一年。

LGES 指出，霍蘭工廠量產的 LFP 電池容量為現有短電芯的三倍，能量密度提升 20% 以上，具備更強的性能與價格競爭力。在再生能源、電動車充電設施等的發展下，ESS 市場正在快速成長。

根據 SNE Research 預測，北美 ESS 市場規模有望從今年約 97GWh，成長至 2030 年的 179GWh，同時美國對中國產 LFP ESS 電池徵收高達 155.9% 的關稅，明年打算提升至 173.4%，導致中國企業的價格優勢削弱，韓廠受益明顯。

LGES 示，目前打算借助有利關稅與投資抵稅政策 (ITC)，在美擴大訂單並提升競爭力。

三星 SDI 則正在評估在美設立 ESS 電池本地生產基地的可能性。該公司指出，目前 ESS 電池主要出口至美國市場，易受關稅影響，因此與客戶積極協商。近期三星 SDI 與美國 NextEra Energy 簽訂約 4374 億韓元的 ESS 供貨合約。

SK On 則考慮把美國喬治亞州電動車電池工廠的部分閒置產線轉為 ESS 用 LFP 電池產線。去年 9 月，SK On 與美國能源企業 IHI Terrasun Solutions 簽署合作協議，計畫供應 ESS 電池。