【量大強漲股整理】520後可鎖定那些新主流有機會表現?

鉅亨研報 2025-05-08 17:48

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 14.84 億元，投信買超 4.66 億元，自營商賣超 15.25 億元，三大法人合計買超 4.27 億元，其中，投信由賣轉買，自營商連續八日賣超，外資則連續五日買超，累計買超金額為 941.19 億。

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聯準會最新一次利率會議結果如市場預期維持利率不變，激勵美股四大指數全面收紅，其中費城半導體指數漲幅超過 1%，加上市場傳出川普半導體晶片關稅擬「降至 10~25%」，帶動今早台股開高，加權指數以 20559.65 點開出，上漲 13.16 點，盤中在 (2330-TW) 台積電、(2317-TW)鴻海與 (2454-TW) 聯發科等大型權值股推升下，加權指數最高來到 20747.28 點，但尾盤意外跳水，終場下跌 3.09 點，收在 20543.40 點，成交量 2481.92 億，今日盤面焦點集中於台系 AI 族群，受惠於市場預期美中 AI 晶片出口政策可能放寬，加上即將於 5 月 20 日至 23 日舉辦的 Computex 電腦展將聚焦智慧運算與機器人等新興科技應用，為 AI 題材增添想像空間，另外，印巴緊張局勢升溫，尚未正式交火前，市場即已傳出國際軍事採購商向台灣無人機供應鏈緊急下單，計劃跨海採購自殺型無人機，首批訂單預計於 6 月交貨，不料消息曝光不久，印巴即正式爆發衝突，進一步推升市場對無人機需求的預期，相關概念股今日表現強勢，(8033-TW)雷虎早盤更上漲超過 4%，外界普遍認為，傳言中原訂的千架規模訂單有望因戰事擴大而進一步放量，觀察今日三大法人籌碼動向方面，外資持續買超 14.84 億元，投信則由前一日賣超轉為買超 4.66 億元，自營商則連續第八日賣超，金額達 15.25 億元，三大法人合計買超 4.27 億元。值得注意的是，外資已連續五日買超，累計金額達 941.19 億元，顯示對台股多頭動能仍持正向看法。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 1.08%，收在 918 元，(AMD-US) 超微半導體持續仰賴台積電先進製程，新一代 2 奈米「Venice」晶片已在美國廠完成驗證，預計 2026 年問世，為首款採用台積電 2 奈米的高效能運算處理器；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.69%，收在 146.0 元，4 月合併營收達新台幣 6,413.66 億元，月增 16.16%、年增 25.54%，創同期新高，受惠 AI 雲端需求強勁，預期第二季營收將持續季增與年增；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.18%，收在 1290 元，積極布局車用市場，車聯網與智慧座艙方案已在中國落地，並拓展全球車廠合作，預期 2025 年汽車業務營收將逐季成長，挹注中長期動能。

股票方面

一再強調的【有基之彈】，持續發動!!!

(3013-TW) 晟銘電，盤中一度亮燈漲停!!! 終場上漲 6.45%，收在 92.4 元，第 1 季營收 24 億元、年增 65%，EPS 0.84 元，受惠 AI 伺服器需求強勁，帶動營運成長，儘管關稅壓力在前，供應鏈仍維持穩健態勢。

2025.5.6 早就預告 520 前軍工股將有機會表現上攻一波!

(8033-TW) 雷虎，領先預告後，盤中一度大漲 + 4% 以上，來到 66 元大關!!Q1，營收 3.35 億元，年增 17.1%，稅後純益 3,650 萬元，季增 16.1%，每股盈餘 0.25 元，獲利創同期單季新高，雷虎科技（8033）25 日宣布，最新開發的旗艦級無人快艇 USV「海鯊號 SeaShark 800」已正式報名參與國家中山科學研究院「快奇專案」攻擊型無人艇性能測試，訴求為國防「不對稱作戰」的新利器，爭取軍工訂單商機，這場備受矚目的「比武大賽」，將於 2025 年 6 月在宜蘭蘇澳外海舉行，預期將成為雷虎科技向外界展現其在無人載具領域卓越實力的重要舞台。

(6962-TW) 奕力 - KY，上漲 3.18%，收在 51.8 元，第一季 EPS 達 1.97 元，受惠消費性電子回溫及 OLED 手機

520 後可鎖定那些新主流有機會表現?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師