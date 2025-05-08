台郡轉型中 Q1毛利率轉正且虧損收歛 單季每股虧1.76元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-08 19:48

‌



由軟板廠轉型手機、伺服器高速傳輸方案提供者的台郡 (6269-TW)，今 (8) 日召開法說會並公布最新損益，台郡 2025 首季營收 51.71 億元，毛利率爲 0.5%，較上季的負毛利率轉正，稅後虧損 5.67 億元，較上季的 5.92 億元收歛，單季每股虧損 1.76 元，這是台郡連續 3 季的虧損。

‌



台郡上半年營運受國際局勢大幅震盪影響，台郡提到，持續以精實管理及優化產品組合力求改善財務結構，今年延續轉型半蹲馬步，期待明、後年的收割效益。

台郡 2025 年第一 季的產品出貨結構包括，消費電子應用占 14%，通訊 21%、電腦相關占 65%。

台郡財務長熊雅士指出，去年營運低潮，今年看來關稅匯率等衝擊，但公司全年營運方向仍清楚加速轉型，定義公司為訊號傳輸方案解決提供者。

台郡指出，局勢變動對國際客戶來說仍穩定，公司國際客戶可應對考驗，其次新開發的 AI 與伺服器、智慧眼鏡領域逐步收割明年更有大幅成長，今年半蹲馬步，明、後年收割投資轉型成果。

今天台郡並由董事會決議進場在 70 元以下，進場買回 1 萬張庫藏股用於轉讓員工。

同時，今天台郡董事會通過 David Cheng 擔任公司總經理未來，David Cheng 將帶領台郡科技轉型，專注為客戶提供傳輸整合解決方案，開啟新一波成長動能。

台郡指出，David Cheng 為美籍專業經理人，擁有深厚的技術背景、廣泛的國際人脈與全球化視野，熟悉全球終端市場運作與產業趨勢。他曾成功領導跨國團隊推動技術創新與營運優化，並善於整合全球資源、建立策略夥伴關係，展現卓越的策略眼光與執行能力。

台郡指出，董事會深信，David Cheng 總經理的專業能力、國際人脈與市場經驗，將有助於台郡科技加速轉型，實現營運改善，並在 AI 與機器人等新興應用領域搶占先機，為投資人創造長期價值。