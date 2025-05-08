健鼎Q1稅後純益31.26億元登頂年增28% 每股純益達4.48元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-08 15:37

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PCB 廠健鼎科技 (3044-TW) 今 (8) 日公布最新營收及獲利資訊，2025 年首季稅後純益達 23.56 億元，創新高，季增 5.73%，年增 28.05%，每股純益達 4.48 元。健鼎 2025 年第一季的每股純益目前暫居 PCB 全製程廠之冠。而 PCB 產業而言，僅次於台光電(2383-TW)10.01 元。

同時，健鼎今天公布 2025 年 4 月營收 63.63 億元，也是史上同期最高。

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健鼎 2025 年第一季營收 171.28 億元，毛利率爲 24.97%，季增 0.7 個百分點，年增 3 個百分點，第一季稅後純益達 23.56 億元，創新高，季增 5.73%，年增 28.05%，每股純益達 4.48 元。

健鼎第一季毛利率約 24.97％，毛利率相較上季略高 0.7 個百分點，主要影響的幾個因素包括，第一季人民幣與美元相較上季平均貶值 1.11%，影響毛利增加約 0.37 個百分點。營運折舊占營收比例與上季相比，從 6.56% 降至 6.44%，致使毛利增加約 0.12 個百分點。

展望第二季現階段，健鼎指出，雖受美國關稅政策影響，但營收及獲利應可維持正向，健鼎成長動能仍以伺服器、汽車及 HDI 產品為目標，整體方向朝高階、高層板產品發展的目標不變。

健鼎 2025 年 4 月營收 63.63 億元，月增 8.5%，年增 16.79%，，為史上最強 4 月營收。主要與中國 51 長假提前拉貨效應。