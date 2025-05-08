緯穎通用型及AI伺服器出貨旺 Q1營收、獲利、EPS均寫新猷

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-08 18:53

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緯穎 (6669-TW) 今 (8) 日公告第一季財報指出，受惠通用型伺服器及 AI 伺服器需求旺盛，帶動第一季營收達 1706.55 億元，年增逾 1 倍，稅後純益 97.93 億元，同樣年增 1 倍，每股純益則達 52.7 元，均寫下歷史新高。

緯穎第一季營收 1706.55 億元，季增 47.61%，年增 1.45 倍；毛利率 8.7%，季減 0.7 個百分點，年減 2.4 個百分點；營益率 7%，季對季持平，年減 1.4 個百分點；稅後純益 97.93 億元，季增 38.97%，年增 1.08 倍，每股純益 52.7 元，較去年同期 26.92 元大幅成長。

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緯穎董事會也同步通過，晉升林威遠總經理暨執行長。緯穎說明，此決議為推動業務增長，並強化管理人才團隊，以支持公司長期發展。

另外，為落實專業分工、減化管理流程，並提高整體營運績效及市場競爭力，已在 5 月 1 日完成分割台南子公司讓與緯穎智造股份有限公司。

同時，為因應政經動態與客戶需求，緯穎持續布局全球供應鏈，強化區域生產韌性，且為降低人力成本，也加速導入自動化生產與智慧製造技術，進一步提升生產效率和品質穩定度。