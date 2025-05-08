〈電子五哥營收〉廣達最強4月營收年增逾5成 下周法說釋展望
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-08 14:28
廣達 (2382-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收營收 1540.11 億元，月減 20.01%，年增 58.22%，再創歷史同期新高；累計今年前 4 月營收 6396.83 億元，年增 79.55%。至於筆電出貨狀況，廣達 4 月筆電出貨 330 萬台，月減 32.65%，年增 3.13%。
廣達管理層指出，因 3 月適逢第一季季底，筆電、伺服器因季底效應拉貨動能較強，墊高 3 月出貨及營收基期，使得 4 月筆電出貨及營收呈現月減。
廣達強調，隨著整體 AI 伺服器供應鏈問題緩解，仍看好伺服器的出貨動能，惟各個客戶計劃不同，因此伺服器的出貨動能不一定是逐月遞增，公司接依照客戶不同時程出貨。
至於第二季展望，以及市場關心的關稅、匯率等相關議題，廣達則指出，目前處於財報公告前緘默期，將於下周三 (14 日) 法說會釋出最新展望及市況。
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