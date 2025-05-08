search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈電子五哥營收〉廣達最強4月營收年增逾5成 下周法說釋展望

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-08 14:28

cover image of news article
廣達4月營收年增逾5成寫同期高，下周法說釋展望。(鉅亨網資料照)

廣達 (2382-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收營收 1540.11 億元，月減 20.01%，年增 58.22%，再創歷史同期新高；累計今年前 4 月營收 6396.83 億元，年增 79.55%。至於筆電出貨狀況，廣達 4 月筆電出貨 330 萬台，月減 32.65%，年增 3.13%。 

廣達管理層指出，因 3 月適逢第一季季底，筆電、伺服器因季底效應拉貨動能較強，墊高 3 月出貨及營收基期，使得 4 月筆電出貨及營收呈現月減。 


廣達強調，隨著整體 AI 伺服器供應鏈問題緩解，仍看好伺服器的出貨動能，惟各個客戶計劃不同，因此伺服器的出貨動能不一定是逐月遞增，公司接依照客戶不同時程出貨。 

至於第二季展望，以及市場關心的關稅、匯率等相關議題，廣達則指出，目前處於財報公告前緘默期，將於下周三 (14 日) 法說會釋出最新展望及市況。 

文章標籤

廣達電子五哥AI伺服器關稅匯率

相關行情

台股首頁我要存股
廣達251.5-0.98%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

中弱短強
廣達

73.91%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
廣達

73.91%

勝率

延伸閱讀



    Empty