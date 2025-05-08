擔心川普關稅及日元升值 豐田預測本財年利潤將下降 21%
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-08 15:50
日本豐田汽車周四 (8 日) 預測本財年利潤將下降 21%，因為美國總統川普的關稅壓力和日元升值，削弱了混合動力汽車的強勁需求。
豐田公布的財報數據顯示，截至 3 月 31 日的季度利潤有所下降。儘管當季的銷售收入從 11.07 兆日元增長至 12.36 兆日元，但由於營運成本上升以及生產中斷的影響，營業利潤持平於 1.12 兆日元 (約 77 億美元)。當季的淨利潤則從 997.6 億日元下降至 664.6 億日元。
展望截至 2026 年 3 月的財政年度，豐田提出的財測顯示營運利潤將有所下滑。公司預期，營運利潤將從上一財年的 4.79 兆日元下降至 3.80 兆日元，降幅達 21%，這一預期遠低於分析師預估。
豐田預期，財政年度的銷售收入將微幅增長至 48.50 兆日元。在汽車銷量方面，豐田在 2025 財年銷售了約 1100 萬輛汽車，預計本財年將銷售 1120 萬輛。
豐田表示，下一財年的利潤下降主要是受到多項負面因素影響，包括日元走強帶來的衝擊，以及材料價格上漲和關稅的影響。公司正面臨美國總統川普對所有外國汽車徵收 25% 關稅的風險，這對豐田影響巨大。
美國還計畫對日本、墨西哥和加拿大徵收單獨關稅，這些都是豐田主要的生產基地。公司估計，僅在四月至五月，新關稅就可能對其利潤造成 1800 億日元的潛在影響，並對其利潤率帶來更多潛在損害。
雖然對關稅的預期曾在三月季促使部分買家提前拉貨，但這一提振作用預計將在未來幾個月消退。關稅的影響不僅在於對美國出口的衝擊，也可能導致美國及其他地區的消費者信心下降。
儘管面臨關稅逆風和強勢日元的壓力，豐田在北美市場的混合動力車需求依然強勁，預期這一趨勢將在本財年持續。
此外，豐田在全球最大汽車市場中國也面臨日益激烈的競爭。儘管其在中國的銷量下滑程度低於其他一些日本車企，但面對中國品牌的激烈競爭，豐田仍在努力阻止銷量下滑。
豐田在中國市場缺乏足夠的全電動汽車產品與比亞迪和特斯拉等主要競爭對手抗衡。若進一步擴大在美國的生產基地，豐田也可能面臨更高的勞動成本並需要投入更多資金。
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