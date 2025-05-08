擔心川普關稅及日元升值 豐田預測本財年利潤將下降 21%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-08 15:50

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日本豐田汽車周四 (8 日) 預測本財年利潤將下降 21%，因為美國總統川普的關稅壓力和日元升值，削弱了混合動力汽車的強勁需求。

豐田公布的財報數據顯示，截至 3 月 31 日的季度利潤有所下降。儘管當季的銷售收入從 11.07 兆日元增長至 12.36 兆日元，但由於營運成本上升以及生產中斷的影響，營業利潤持平於 1.12 兆日元 (約 77 億美元)。當季的淨利潤則從 997.6 億日元下降至 664.6 億日元。

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展望截至 2026 年 3 月的財政年度，豐田提出的財測顯示營運利潤將有所下滑。公司預期，營運利潤將從上一財年的 4.79 兆日元下降至 3.80 兆日元，降幅達 21%，這一預期遠低於分析師預估。

豐田預期，財政年度的銷售收入將微幅增長至 48.50 兆日元。在汽車銷量方面，豐田在 2025 財年銷售了約 1100 萬輛汽車，預計本財年將銷售 1120 萬輛。

美國還計畫對日本、墨西哥和加拿大徵收單獨關稅，這些都是豐田主要的生產基地。公司估計，僅在四月至五月，新關稅就可能對其利潤造成 1800 億日元的潛在影響，並對其利潤率帶來更多潛在損害。

雖然對關稅的預期曾在三月季促使部分買家提前拉貨，但這一提振作用預計將在未來幾個月消退。關稅的影響不僅在於對美國出口的衝擊，也可能導致美國及其他地區的消費者信心下降。

儘管面臨關稅逆風和強勢日元的壓力，豐田在北美市場的混合動力車需求依然強勁，預期這一趨勢將在本財年持續。

此外，豐田在全球最大汽車市場中國也面臨日益激烈的競爭。儘管其在中國的銷量下滑程度低於其他一些日本車企，但面對中國品牌的激烈競爭，豐田仍在努力阻止銷量下滑。