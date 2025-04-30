Waymo攜手豐田推進自動駕駛技術 目標導入個人車款與robotaxi平台

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-04-30 09:50

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美國自動駕駛技術公司 Waymo 宣布與日本汽車大廠豐田汽車 (TM-US) 簽署初步合作協議，雙方將共同研究開發一套全新的自動駕駛車輛平台，未來有望應用於自動駕駛計程車（robotaxi）以及消費者車款。

根據《路透》報導，Waymo 在官方部落格指出，這份協議仍屬於「探索性質」，尚未達成最終合作共識。一位發言人表示，若日後合作關係確立，將公布進一步的合作細節與技術應用規劃。

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若合作正式成形，Waymo 將提供自動駕駛技術與平台經驗，豐田則擁有汽車製造與系統整合實力，雙方的目標是打造能商用的自動駕駛計程車平台，並逐步將技術導入下一代豐田消費者車款。

豐田執行副總裁 Hiroki Nakajima 表示，豐田致力於打造「零交通事故」的智慧移動社會，並認同與 Waymo 共同推動自動駕駛安全的願景。旗下軟體子公司「Woven by Toyota」也將加入合作團隊，共同參與開發與測試。

目前 Woven by Toyota 正在日本靜岡縣打造「Woven City」實驗基地，同時開發名為「Arene」的車載軟體平台，作為未來智慧城市與自動駕駛服務的基礎設施。

值得注意的是，Alphabet(GOOGL-US) 執行長 Sundar Pichai 在上週的財報會議中首度公開提到，Waymo 正在考慮開發「個人擁有」的自動駕駛汽車。雖然 Waymo 過去曾提過技術授權的可能性，但這是母公司高層首次明確表態。

Waymo 從 Google 研發部門轉型為商業營運公司後，已在舊金山、洛杉磯、鳳凰城、奧斯汀等地推出機器人計程車服務，亞特蘭大也即將啟動，展現其在自動駕駛領域的擴張野心。

近來 Waymo 開始與其他企業合作提升運營效率，包括在鳳凰城委託全球出行金融科技公司 Moove 管理車隊，以及在奧斯汀與亞特蘭大則與 Uber 合作，以「Waymo on Uber」模式分擔測試、車輛維護與客戶服務。