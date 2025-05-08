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〈台股開盤〉晶片關稅即將公布 台積電領軍上漲以待 漲逾百點後震盪

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-08 09:46

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〈台股開盤〉類股快速輪動推台股開高站上5日線 電子股比重逾7成。(鉅亨網記者張欽發攝)

美國川普政府對關稅政策將逐漸趨明朗，激勵美股今晨收高，同時，晶片關稅細節即將公布前，台積電 (2330-TW) 今 (8) 日股價漲勢延續，開盤在平盤之上，推升電子股早盤並占成交比重達 73.7%，使早盤台股以 20559.65 點開出後，大盤上漲逾 168 點，大盤電子及金融股都呈現上漲態勢。預估全場成交值 2535 億元。

同時，在美股上漲的激勵之下，日本 、韓國等區域股市今天早盤也走高。


資深證券分析師簡伯儀指出，近期台股指數創下 17306.97 低點後跌深反彈，目前面臨壓力區，在中美的關稅談判、美歐的談判及美國的即將揭曉半導體關稅的不確定性，市場觀望氣氛難免，也造成大盤的壓抑。

資深證券分析師黃漢成指出，近日市場資金在機器人、軟體、安控、軍工等小型股快速輪動，加深操作難度，預估目前大盤在高檔震盪在本波段高點 21468 之間，留意目前各企業發布的首季財報及 4 月營收，在金融股應避開因新台幣升值而受損的含壽險金控股。

台北股市大盤今早盤開在 20559.65 點，最高 20721.15 點，最低 20559.65 點，預估全場成交值 2584 億元，市場專家認為台股今天將呈現高檔震盪格局。

台股早盤台積電走強、聯發科 (2454-TW) 早盤獲資金湧入急拉、廣達 (2382-TW 走低，台積電股價最高 936 元，最低 929 元。蘋果概念股大立光 (3008-TW) 、玉晶光 (3406-TW) 股價上漲、亞光 (3019-TW) 小漲。

IC 載板類股走勢上，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW) 表現相對強勢；但開高遇賣盤進行調節，而貨櫃航運長榮 (2603-TW) 上漲 ，萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 走低。

今晨收盤的美股數據上，聯準會公布最新利率決策，一如市場預期按兵不動，將基準利率維持在 4.25%-4.50% 不變。聯準會聲明指出，美國經濟成長出現放緩跡象，同時通膨風險仍具上行壓力，主席鮑爾在記者會上表示，關稅的影響到目前為止比預期的要大得多。聯準會釋出偏鷹訊號，令投資人對未來政策走向保持觀望。

美股收盤主要指數表現：美股道瓊指數上漲 284.97 點，或 0.7%，收 41,113.97 點。 那斯達克指數上漲 48.5 點，或 0.27%，收 17,738.16 點。S&P 500 指數上漲 24.37 點，或 0.43%，收 5,631.28 點。費城半導體指數上漲 75.17 點，或 1.74%，收 4,386.36 點。NYSE FANG+ 指數下跌 10.59 點，或 0.084%，收 12,662.11 點。

台灣投資人關心的輝達 (NVDA-US) 勁揚 3.10%、台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.31%。輝達因市場傳聞川普政府擬撤銷拜登時代的 AI 晶片出口限制，股價尾盤急彈，收紅 3.10% 至每股 117.06 美元，緩解科技股的整體壓力。

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聯發科1280+0.39%
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