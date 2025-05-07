台幣止升走穩 外資回補債券ETF 加碼低接5檔金控股

台股今 (7) 日尾盤急拉，終場小漲 23 點，收在 20546 點，守住五日線，外資續站買方，隨著新台幣連續 2 天止升走穩，回補三檔債券 ETF 共 7 萬張，並逢低加碼五檔金控股，且張數都在 1 萬張以上。