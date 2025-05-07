台幣止升走穩 外資回補債券ETF 加碼低接5檔金控股
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-07 17:49
台股今 (7) 日尾盤急拉，終場小漲 23 點，收在 20546 點，守住五日線，外資續站買方，隨著新台幣連續 2 天止升走穩，回補三檔債券 ETF 共 7 萬張，並逢低加碼五檔金控股，且張數都在 1 萬張以上。
三大法人合計買超 8.69 億元，外資買超 136.45 億元，呈現連 4 買，投信轉賣 27.81 億元，自營商賣超 99.95 億元，連 7 賣；期貨方面，外資小幅減碼空單 514 口，未平倉空單口數降至 30643 口。
觀察外資買超對象，因日前新台幣飆升大賣債券 ETF 後，今日回補相關個股，包括元大美債 20 年 (00679B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 以及國泰 20 年美債 (00687B-TW)，三檔合計買超達 7 萬張，也逢低加碼金控股，包括中信金 (2891-TW)、彰銀 (2801-TW)、國泰金 (2882-TW) 與玉山金 (2884-TW)，張數都在 1 萬張以上。
外資賣超則持續調節富邦金 (2881-TW) 達 1 萬張，已連四賣，累計賣超 5.2 萬張，也減碼電子組裝與記憶體族群，包括英業達 (2356-TW)、南亞科 (2408-TW) 與緯創 (3231-TW)，三檔合計張數 1.1 萬張。
投信與自營商則對做，投信大買長榮航 (2618-TW) 近 5 千張，自營商則調節 1 千張。
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