外資連5買 但買盤縮手僅加碼14億元 偏愛金融股、鴻海也獲青睞

台股今 (8) 日盤中一度大漲逾百點，不過關稅政策尚未底定，市場觀望氣氛濃厚，終場豬羊變色小跌 3.09 點，以 20543.4 點作收，成交量縮至 2481.92 億元。外資今天買超縮手到 14.84 億元，連 5 買，除偏愛金融股，也買超鴻海超過 5000 張；至於尾盤急殺翻黑的台積電，則遭外資賣超 3055 張。