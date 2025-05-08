外資連5買 但買盤縮手僅加碼14億元 偏愛金融股、鴻海也獲青睞
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-08 18:35
台股今 (8) 日盤中一度大漲逾百點，不過關稅政策尚未底定，市場觀望氣氛濃厚，終場豬羊變色小跌 3.09 點，以 20543.4 點作收，成交量縮至 2481.92 億元。外資今天買超縮手到 14.84 億元，連 5 買，除偏愛金融股，也買超鴻海超過 5000 張；至於尾盤急殺翻黑的台積電，則遭外資賣超 3055 張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 14.84 億元，連 5 買，投信回頭買超，今天買超 4.37 億元，自營商則獨站賣方，賣超 15.25 億元，三大法人合計買超 4.27 億元。
外資今天最青睞金融族群，加碼多檔金融股，買超中信金 1.5 萬張，永豐金 9909 張，彰銀 9579 張，凱基金 9069 張，台新金 5892 張，兆豐金 5068 張，玉山金 4747 張，臺企銀 4309 張。另外，外資也加碼大同 6575 張，鴻海 5488 張。
外資賣超方面，今天減碼群創最多，達 1.5 萬張，也賣超元大金 1.1 萬張，聯鈞 8112 張，台化 7427 張，華邦電 6814 張，台灣大 6008 張，聯電 5942 張，新光金 5596 張，國泰金 5334 張，南亞科 5067 張。至於台積電，也遭外資賣超 3055 張。
投信今天則偏愛航空族群，買超長榮航 8379 張，華航 1843 張，台灣虎航 1156 張，另外也加碼勤美、群益證、瑞智、新日興、台塑化、彰銀以及美律。
投信賣超部分，今天賣超亞泥 2411 張，亞聚 2200 張，友達 2074 張，此外，包括永豐金、中鴻、中鋼、凱基金、臺企銀、欣陸以及中信金都是投信減碼對象。
新台幣近日止升，外資與頭信回補債券 ETF，外資與投信分別買超 00953B 群益優息非頭等債 1.4 萬張及 3000 張，另外，投信也買超 00945B 凱基美國非投等債 1300 張。
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