AI出貨增 鉅祥4月營收6.52億元創歷史新高 觀音廠即將投產

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-08 11:51

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沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 第二季進入市場旺季同時，4 月因上海廠 Ai 應用組件出貨增加，台灣廠出貨也旺，推升單月營收以 6.52 億元改寫單月營收歷史 新高，月增 10.2%，年增 24.54%。 鉅祥主管指出，今年以來的營收成長符合預期，第二季業績仍可期待。

鉅祥 2025 年 1-4 月營收 22.99 億元，年增 19.21%，也改寫歷史同期新高。

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鉅祥在第二季起將陸續有海內、外陸續有三座新廠加入，同時在 AI、雲端高速運算應用需求的增加之下，將明確挹注成長動能向上挑戰新高；鉅祥在 2025 年第二季起在台灣觀音新廠、中國惠州廠及菲律賓廠都將加入量產的行列，目前，台灣桃園觀音廠的全部建廠、設備進駐工程已全部完成，將待近期主管機關行政程序完成後，立即投產。

至於鉅祥菲律賓廠的新建置，進入廠內隔間的程序，鉅祥指出，現階段鉅祥菲國廠將先建置沖壓件的製程。

鉅祥 2025 年第一季營收 16.46 億元，毛利率 29.27%，季減 2.23 個百分點，年減 0.82 個百分點，稅後純益 2.24 億元，季減 15.97%，年增 0.67%，每股純益 1.07 元。

在全球資料中心、雲端運算的高度 AI 需求帶動之下，鉅祥目前 AI 應用占比已達 15%，並在產業趨勢正向且接單順暢，訂單能見度高，且客戶並已要求第二個廠區支應生產，對 2025 年營運的挹注極大。