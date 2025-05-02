鉅祥首季稅後賺2.24億元EPS達1.07元 今年有海內外新產能加入

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-02 19:52

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鉅祥 (2476-TW) 今 (2) 日公布最新獲利資訊，2025 年第一季稅後純益 2.24 億元，季減 15.97%，年增 0.67%，每股純益 1.07 元，鉅祥在第二季起將陸續有海內、外陸續有三座新廠加入，同時在 AI、雲端高速運算應用需求的增加之下，將明確挹注成長動能向上挑戰新高

鉅祥在 2025 年第二季起在台灣觀音新廠、中國惠州廠及菲律賓廠都將加入量產的行列，同時，菲律賓廠的新建置，目前規劃加入電鍍製程，有利於吸引更多新客戶的下單。

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鉅祥 2025 年第一季營收 16.46 億元，毛利率 29.27%，季減 2.23 個百分點，年減 0.82 個百分點，稅後純益 2.24 億元，季減 15.97%，年增 0.67%，每股純益 1.07 元。

在全球資料中心、雲端運算的高度 AI 需求帶動之下，鉅祥目前 AI 應用占比已達 15%，並在產業趨勢正向且接單順暢，訂單能見度高，且客戶並已要求第二個廠區支應生產，對 2025 年營運的挹注極大。