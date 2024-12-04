BBU需求度大幅提高 鉅祥AI相關營收逐月走揚看到明年Q2

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-04 11:53

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在全球資料中心、雲端運算的高度 AI 需求帶動之下也大大受惠，電池備援系統 (BBU) 族群股價大漲，BBU 用的連接金屬機構件供應商如沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 及健和興 (3003-TW) 今 (4) 日都成市場關注的焦點，其中在鉅祥目前 AI 應用占比已有約 15%，在產業趨勢正向向上，鉅祥這類應用訂單能見度可達 2025 年第二季。

由於資料中心及 AI 伺服器 BBU 近期從選配變標配，法人指出，目前健和興主要 BBU 健和興生產電池模組化連接器 (BMC) 出貨給台達電，故 3003 為潛在 BBU 受惠個股。

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法人指出，隨著 AI 伺服器電源瓦數攀高，BBU 不僅規格向上提升，使用數量亦跟著增加，以每 KW 的功率消耗需用到 5 個 BBU，且每顆 BBU 使用數十個連接器。NVDA GB200 已確認採納台達電 (2308-TW) 所提供的電源 BBU(Power Rack) 設計架構，讓台達電與台達電 BBU 電池模組供應商新普集團 AES-KY、順達，以及健和興成為 GB200/300 BBU 龐大商機下最大受惠者。

而鉅祥目前對 2025 年營運動能最明確的就是 AI，鉅祥供貨主要是主機機房所需如電池備援系統 (BBU) 用的金屬連接機構件，估計占營收比重約 15%，，依目前來看，AI 相關產品訂單能見度可到 2025 年第二季，且在第四季起 BBU 相關產品出貨規模逐月向上。

鉅祥在 2024 年第四季，於 3C 類別應用產品在旺季已過的影響之下，營收規模不及於第三季，工控及醫療產品維持平穩走勢，但唯獨在 BBU 用的連接金屬機構件出貨熱度高，第四季起營收逐月向上，11 月營收也因此一挹注，估可望較 10 月平穩向上。

同時，在有利的市況之下，2024 年鉅祥的第四季營收較第三季的下滑幅度可望較往年明顯縮減。

同時，鉅祥因應生產區域的分散與未來成長需求，BBU 需求客戶確實已提出是否有其他廠區可配合生產的可能，而台灣新開出的產能剛好可以支應，況且 AI 應用產品毛利也優於平均毛利率。

市場傳出，輝達伺服器 GB200 將 BBU 從選配改為標配，已使近期電池模組廠股價有一段漲幅，目前市場則關注到鉅祥的受惠。