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鉅祥2024年營收66.09億元創歷年次高 今年Q2起3座新廠投產

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-07 19:12

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鉅祥總經理林映碩。 (鉅亨網記者張欽發攝)

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 今 (7) 日公布最新營收資訊，2024 年 12 月營收 5.78 億元，爲第四季單月最高營收，月增 3.35%，年增 17.11%，鉅祥 2024 年營收 66.09 億元，創歷史次高，年增 15.02%，鉅祥今年第二季起將陸續有三座新廠加入，將挹注成長動能。

鉅祥 2024 年第四季營收 16.95 億元，季減 8.99%，年增 16.33%。


在全球資料中心、雲端運算的高度 AI 需求帶動之下，鉅祥目前 AI 應用占比已有約 15%，在產業趨勢正向下，訂單能見度可達今年第二季，且客戶並已要求第二個廠區支應生產，對今年營運的挹注極大。

鉅祥認為，2025 年營運動能最明確的就是 AI，鉅祥供貨主要是主機機房所需如電池備援系統用等的金屬機構件，估計佔營收比重約 15%，同時，並一定程度帶動相關 AI 連接器訂單的接單。鉅祥對這類產品訂單生產則以上海廠區負責生產後出口組裝，依目前來看，AI 相關產品訂單能見度可到 2025 年第二季。

同時，鉅祥因應生產區域的分散與未來成長需求，客戶確實已提出是否有其他廠區可配合生產的可能，而台灣新開出的產能剛好可以支應，況且 AI 應用產品毛利也優於其他產品。

鉅祥在 2025 年第二季起在台灣觀音新廠、中國惠州廠及菲律賓廠都將加入量產的行列，同時，菲律賓廠的建新建置，目前規劃加入電鍍製程，有利於吸引更多新客戶的下單。

鉅祥 2024 年前三季營收 49.15 億元，毛利率 32.88%，年增 4.56 個百分點，稅後純益 7.97 億元，勝過去年全年，年增 50.5%，每股純益爲 3.91 元。

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