鉅祥11月營收向上成長 前11月營收60.32億元超越去年全年

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-06 15:43

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沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，2024 年 11 月營收 5.59 億元，月增 0.11%，年增 13.1%，2024 年 1-11 月營收 60.32 億元，已超越 2023 年全年的 57.46 億元，年增達 14.82%。

在全球資料中心、雲端運算的高度 AI 需求帶動之下也大大受惠，電池備援系統 (BBU) 族群股價大漲， 鉅祥也爲 BBU 供應鏈之一，且鉅祥目前 AI 應用占比已有約 15%。。

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而且鉅祥目前對 2025 年營運動能最明確的就是 AI，鉅祥供貨主要是主機機房所需如電池備援系統 (BBU) 用的金屬連接機構件，估計占營收比重約 15%，依目前來看，AI 相關產品訂單能見度可到 2025 年第二季，且在第四季起 BBU 相關產品出貨規模逐月向上。

鉅祥在 2024 年第四季，於 3C 類別應用產品在旺季已過的影響之下，營收規模不及於第三季，工控及醫療產品維持平穩走勢，但唯獨在 BBU 用的連接金屬機構件出貨熱度高，第四季起營收逐月向上，11 月營收也因此一挹注，較 10 月平穩向上。

同時，在有利的市況之下，2024 年鉅祥的第四季營收較第三季的下滑幅度可望較往年明顯縮減。

同時，鉅祥因應生產區域的分散與未來成長需求，BBU 需求客戶確實已提出是否有其他廠區可配合生產的可能，而台灣新開出的產能剛好可以支應，況且 AI 應用產品毛利也優於平均毛利率。

2024 年前三季鉅祥營收 49.15 億元，毛利率 32.88%，年增 4.56 個百分點，稅後純益 7.97 億元，勝過去年全年，年增 50.5%，每股純益爲 3.91 元。鉅祥在前三季的產品應用上，車載應用 23% 加上工業應用 33% 的的營收占比並已達營收的三分之二。

同時，鉅祥 2024 年投資在桃園觀音取得新廠生產基地並準備加入精鍍製程之外，在中國大陸惠州及菲律賓的新產能，資本支出金額達 20 億元，也將成為高峰，預估 2025 年的資本支出將少於此一數字。