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鉅亨速報

營收速報 - 佳能(2374)4月營收6.65億元年增率高達57.93％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 14:15


佳能(2374-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣6.65億元，年增率57.93%，月增率39.22%。

今年1-4月累計營收為21.58億元，累計年增率28.35%。

最新價為44.05元，近5日股價下跌-6.24%，相關光 電 業下跌-1.84%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2065 張
  • 外資買賣超：-2019 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-46 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 6.65億 58% 39%
25/3 4.78億 -7% -5%
25/2 5.02億 69% -2%
25/1 5.12億 15% -7%
24/12 5.51億 36% -6%
24/11 5.87億 28% 9%

佳能(2374-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為數位電子照相機、光學產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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