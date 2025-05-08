營收速報 - 佳能(2374)4月營收6.65億元年增率高達57.93％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 14:15
今年1-4月累計營收為21.58億元，累計年增率28.35%。
最新價為44.05元，近5日股價下跌-6.24%，相關光 電 業下跌-1.84%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2065 張
- 外資買賣超：-2019 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-46 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|6.65億
|58%
|39%
|25/3
|4.78億
|-7%
|-5%
|25/2
|5.02億
|69%
|-2%
|25/1
|5.12億
|15%
|-7%
|24/12
|5.51億
|36%
|-6%
|24/11
|5.87億
|28%
|9%
佳能(2374-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為數位電子照相機、光學產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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