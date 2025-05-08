川普傳撤拜登AI晶片出口禁令 為何輝達投資人歡呼？
鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-08 07:18
美國總統川普政府傳出計劃撤銷由前任拜登政府所制定的人工智慧（AI）晶片出口限制規則，此一政策轉向為輝達 (NVDA-US) 等美國科技企業釋出重大利多，該股週三聞訊大漲超 3%。
拜登總統在卸任前提出一項名為「AI 擴散框架」(AI Diffusion Framework) 的出口管制政策，試圖將各國分為三級，藉此限制輝達等晶片企業的對外出貨。該規定原定於 5 月 15 日正式生效。
不過，此舉引發業界強烈反彈，輝達等科技巨頭批評該政策過於嚴苛且不利創新。輝達政府事務副總裁 Ned Finkle 早前就曾批評該規則「誤導且削弱美國競爭力」。
然而，外媒報導指出，美國總統川普正著手制定屬於自己版本的半導體限制政策，拜登規則預計將遭撤銷，但尚未作出最後決定。
市場分析指出，拜登政府當時擬議的限制涵蓋範圍廣泛，包括多數友邦與潛在貿易夥伴，將大幅限制 AI 晶片出口，影響科技業在國際市場的拓展空間。
相比之下，川普新政府預計制定的政策將聚焦國安風險國家，例如中國，同時放寬對中東、東歐等友好國家的出口審查。
消息人士指出，川普總統近期更表示，正考慮放寬對中東地區的晶片出口限制，並計畫下週出訪沙烏地阿拉伯與其他海灣國家，進一步推動雙邊科技合作。
這項政策轉向不僅受到產業界支持，也獲得外國政府關注。先前波蘭政府就曾對拜登時期提出的「運算能力門檻」提出異議，擔憂將影響 Google 與微軟等企業在當地的資料中心投資案。
美國商務部工業與安全局 (BIS) 則對此表示，原本的規則過於繁複與僵化，將以「更精簡、更靈活的新規」取而代之，確保美國在 AI 產業的全球領先地位。
投資人對此政策前景表示樂觀，預期輝達將可持續擴展其高階 AI 晶片的全球銷售版圖，尤其在中東與東歐等地將重拾成長動能。
市場普遍認為，川普政府此次調整將有助於美國科技企業在地緣政治競爭中取得領先優勢。
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