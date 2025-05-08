川普傳撤拜登AI晶片出口禁令 為何輝達投資人歡呼？

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-08 07:18

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拜登總統在卸任前提出一項名為「AI 擴散框架」(AI Diffusion Framework) 的出口管制政策，試圖將各國分為三級，藉此限制輝達等晶片企業的對外出貨。該規定原定於 5 月 15 日正式生效。

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不過，此舉引發業界強烈反彈，輝達等科技巨頭批評該政策過於嚴苛且不利創新。輝達政府事務副總裁 Ned Finkle 早前就曾批評該規則「誤導且削弱美國競爭力」。

川普傳撤拜登 AI 晶片出口禁令 為何輝達投資人歡呼？ (圖片：shutterstock)

然而，外媒報導指出，美國總統川普正著手制定屬於自己版本的半導體限制政策，拜登規則預計將遭撤銷，但尚未作出最後決定。

市場分析指出，拜登政府當時擬議的限制涵蓋範圍廣泛，包括多數友邦與潛在貿易夥伴，將大幅限制 AI 晶片出口，影響科技業在國際市場的拓展空間。

相比之下，川普新政府預計制定的政策將聚焦國安風險國家，例如中國，同時放寬對中東、東歐等友好國家的出口審查。

消息人士指出，川普總統近期更表示，正考慮放寬對中東地區的晶片出口限制，並計畫下週出訪沙烏地阿拉伯與其他海灣國家，進一步推動雙邊科技合作。

這項政策轉向不僅受到產業界支持，也獲得外國政府關注。先前波蘭政府就曾對拜登時期提出的「運算能力門檻」提出異議，擔憂將影響 Google 與微軟等企業在當地的資料中心投資案。

美國商務部工業與安全局 (BIS) 則對此表示，原本的規則過於繁複與僵化，將以「更精簡、更靈活的新規」取而代之，確保美國在 AI 產業的全球領先地位。

投資人對此政策前景表示樂觀，預期輝達將可持續擴展其高階 AI 晶片的全球銷售版圖，尤其在中東與東歐等地將重拾成長動能。