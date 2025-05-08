鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-08 06:45

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一艘總長 335.5 公尺的馬士基 (Maersk) 貨櫃輪 MAERSK SANA 號，因引擎室爆炸導致推進系統癱瘓，自 4 月 28 日以來在美國東岸外海的百慕達附近漂流，至今超過一週，仍未恢復航行能力。

根據船舶追蹤網站 MarineTraffic 在社群平台 X 發文指出，該船隻於 4 月 28 日 13 時 35 分 (UTC) 完全停止前進，之後便失去指揮能力並持續漂流。

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由於事故發生地點位於偏遠的大西洋中部，拖救作業難度提高，救援拖船從墨西哥出發後需數日才能抵達。

失控！馬士基巨輪突發爆炸 已在美東岸漂流逾一週 (圖片：X)

MarineTraffic 進一步指出，截至目前尚無任何該船恢復動力或重新航行的跡象，其偏遠位置已顯著延遲拖船的接觸與救援行動。

馬士基公司則在聲明中表示，已派遣拖救船隻前往支援，預計於本週與失去動力的貨輪會合。該公司也強調：「安全是我們的首要任務，我們將透過此次事故的調查結果，汲取教訓，避免未來發生類似情況。」

據了解，「MAERSK SANA 」建造於 2004 年，IMO:9289922，懸掛新加坡旗幟，可裝載 8450TEU。該輪部署在馬士基和赫伯羅特的雙子星聯盟服務的美東直航 TP11/US1，從美國紐瓦克前往新加坡。

目前尚無關於機艙爆炸具體原因的進一步說明。