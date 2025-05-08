印巴之戰 牛彈琴：讓人大吃一驚的背後

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-08 09:04

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具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」周四（8 日）表示，印巴之戰，坦率地說，有些在意料之中，有些又在意料之外。

意料之中，雙方都會慶祝勝利。

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印度認為，正義得到伸張，印度打擊了恐怖主義，而且印度很克制。

巴基斯坦認為，印度發動侵略，但印度遭遇重大挫敗。

三個意料不到吧。

第一、印度這麼冒險好戰。

外界預料到印度肯定會冒險，肯定會對巴基斯坦發動襲擊，但沒想到印度這麼冒險，這麼深入巴基斯坦。

這一次，印度不僅是對巴控克什米爾發動空襲，還深入巴基斯坦本土旁遮普省，轟炸一些目標。

這其實就是入侵了。

這也是上世紀 70 年代第三次印巴戰爭之後，印度在巴基斯坦境內作戰最深的一次。

更要看到，現在畢竟不是 50 年前，現在印度有核彈，巴基斯坦也有核彈。

對一個擁核國家這樣發動進攻，不得不說，這很印度。

這裡面，有印度對遭受襲擊的憤怒，但更暴露印度對周邊國家的強勢，特別是國內民族主義民粹主義抬頭，最終，自以為勝券在握的總理莫迪，批准採取冒險進攻策略。

第二、中國裝備經受實戰檢驗。

印度空襲，巴基斯坦會遭受損失，這在預料之中。

但一個小時空戰，巴基斯坦擊落 5 架戰機，還有 1 架無人機，讓人拍案驚奇！

要知道，按照巴基斯坦的說法，5 架戰機中，3 架還是法國製造的陣風噴氣式飛機，另有 1 架米格 - 29 和 1 架 SU-30 戰機。

印度目前共有 36 架法國陣風戰機，2020 年才列裝，這是印度目前最先進的戰機。

如果巴基斯坦說得準確的話，一場對抗，就幹掉印度近十分之一最先進戰機。

不得不說，印度空軍，有外強中乾的成分，這種作戰結果，肯定也讓法國武器商驚出一身冷汗。

按照網友的說法，巴基斯坦的軍事裝備，很多來自中國，而且肯定還不是最先進，但依然輕輕鬆鬆打下印度最先進戰機，也不得不說，中國裝備經受了實戰檢驗。

這種效果，比珠海航展更有說服力。

第三、你所知道的未必別人也知道。

巴方宣稱擊落 5 架戰機，巴基斯坦媒體自然報導了，《CNN》等國際媒體也報導了。

但印度諱莫如深。

反正，看一些有影響力的印度媒體，提都沒提這件事。倒是很多接受採訪的印度人，都認為印度「完勝」，「懲罰了巴基斯坦」。

比如，印度媒體引述前外交官的話說，現在是印度的高光時刻，「它表明印度已經真正登上了世界舞台。通過我們審慎且不升級的回應，印度展現出一個負責任的國家，只有在絕對必要時才會採取報復行動……」

印度還說，一些海外媒體散布假消息，根本沒有 3 架戰機被擊落。

難道巴基斯坦總理說的擊落 5 架戰機是假的？難道《CNN》都引述法國承認有陣風戰機被擊落是假的？難道人們看到的戰機殘骸也是假的？

這就是認知戰。

巴基斯坦宣揚勝利，擊落多架印度戰機，但印度肯定矢口否認，印度媒體也會故意忽略。