不排除動武佔領格陵蘭！川普下令情報局全面情蒐

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-08 07:50

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《華爾街日報》引述兩位知情人士報導，作為川普總統堅定推動美國史上最大土地併購案的最新跡象，美國情報機構已接獲指令，加強對格陵蘭、丹麥及其內部政治動態的情報蒐集工作。

這項命令於上週透過一份名為「情報蒐集重點指令」(collection emphasis message) 的機密公文下達，由多位高層情報官員發送給下級單位。此類指令可調整情報任務的優先順序，分配資源。

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美國情報機構目前的任務包括：

蒐集關於格陵蘭獨立運動的資訊

評估當地民眾對美國開採其自然資源的態度

確認支持美國併購格陵蘭的幕後勢力，不論是在格陵蘭或丹麥

某位前任情報官員接受訪問時指出，這類情報資源通常應針對「潛在威脅」而非友好國家，暗示此次命令頗為罕見。

美國國家情報總監巴德 (Tulsi Gabbard) 對這起洩密事件做出強烈反應，表示：「《華爾街日報》助長了企圖破壞總統並政治化機密情報的深層政府勢力。他們的行為違法，正在危害國家安全與民主制度。」

而白宮國安會發言人修伊特 (James Hewitt) 則表態較為克制，他告訴《華爾街日報》：「川普總統已明確表達，美國對格陵蘭及北極地區的安全非常關切。」

川普對是否會透過軍事行動佔領格陵蘭並未明確否認：「我不排除這個可能。我不是說我會這麼做，但我不會排除任何選項。不，我是說那裡 (格陵蘭)。我們非常需要格陵蘭。那裡人口不多，我們會照顧、珍惜他們。但我們需要那裡來維護國際安全。」

格陵蘭擁有全球最大規模之一的稀土礦藏，僅次於中國，戰略價值極高。其地理位置也毗鄰新興北極航道、傳統大西洋航線與空中航線。

美軍目前在當地已有皮圖菲克空軍基地 (Pituffik Air Base)，此為美國最北端的軍事據點，距北極圈僅 750 英里，配置有飛彈預警系統，並支援太空司令部與北美防空司令部 (NORAD) 任務。

川普下令情報局全面情蒐格陵蘭 (圖：REUTERS/TPG)

今年 3 月，美國副總統范斯 (JD Vance) 與前國安顧問沃爾茲 (Mike Waltz) 視察了皮圖菲克基地，引發丹麥強烈反應。

丹麥首相佛瑞德里克森 (Mette Frederiksen) 直言，美方行動對格陵蘭當地政府與人民施加了「完全不可接受的壓力」。

副總統范斯在基地發表聲明表示：「我們對丹麥的訊息很簡單：你們沒有善待格陵蘭人民…… 丹麥並未投入足夠資源，維持基地、保護部隊，更沒有保護格陵蘭人免於來自俄羅斯、中國等國的侵略。」

若川普成功促成格陵蘭併購案，將超越 1803 年路易斯安那購地案，成為美國史上最大規模的領土擴張。

格陵蘭為丹麥王國的自治領土，面積高達 83 萬 6 千平方英哩，為德州的三倍；而人口僅約 5.6 萬人，與美國內華達州卡森城相當。

川普下令情報局全面情蒐格陵蘭 (圖：REUTERS/TPG)