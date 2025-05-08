川普出訪中東前引爭議！計劃將「波斯灣」更名為「阿拉伯灣」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-08 05:30

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據《美聯社》周三（7 日）報導，兩名美國官員透露，美國總統川普計劃下周訪問沙烏地阿拉伯期間宣布，美國將把「波斯灣」更名為「阿拉伯灣」。

阿拉伯國家一直推動更改伊朗南部海岸附近這片水域的地理名稱，伊朗則一直保持與波斯灣的歷史連結。自 16 世紀以來，這裡就被廣泛地稱為波斯灣，但在許多中東國家阿拉伯灣的說法更普遍。

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伊朗政府曾在 2012 年威脅要控告 Google，因為 Google 決定在地圖上不標示這片海域的名稱。在美國的 Google 地圖上，這個海域顯示為「波斯灣（阿拉伯灣）」，而蘋果地圖上只標註波斯灣。

多年來美國軍方在發布的聲明和圖片中單方面將波斯灣稱為阿拉伯灣。

但對那些以自己國家悠久歷史為榮的伊朗人來說，這個海域的名稱已經成為一個情感化問題。

2017 年，在川普第一個任期內，他曾用阿拉伯灣來稱呼這個水域，當時便引發爭執。當時的伊朗總統魯哈尼表示，川普需要「學習地理知識」。

伊朗外長阿拉格齊周三在社交媒體上回應，稱波斯灣這一名稱，如同許多地理稱謂一樣，深深植根於人類歷史中。「出於政治動機，企圖改變波斯灣這個歷史上已經確定的名稱，是對伊朗及其人民懷有敵意的表現，這種行徑是堅決被譴責。」

他說，伊朗從未對阿曼海、印度洋、阿拉伯海、紅海等名稱的使用提出異議，這些名稱的使用並不意味著任何特定國家的所有權，川普需要知道，波斯灣這個名稱已有數百年歷史，被所有製圖機構和國際組織承認。

阿拉格齊表示：「任何與此相關的短視之舉均無法律效力或地理效力，唯一後果是激起伊朗全體民眾以及美國乃至全世界伊朗人的怒火。」

除了沙國，川普下周還計劃訪問卡達和阿聯，這些地方也都位於波斯灣沿岸，這是川普今年上任以來首次出國訪問。

川普正試圖與海灣國家走得更近，因為他希望這些國家在美國進行金融投資，並在地區衝突中給予支持，包括以哈衝突，以及限制伊朗不斷發展的核武計畫。