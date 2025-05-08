俄羅斯宣布：8月底普丁訪中 出席抗日戰爭勝利80周年慶典

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-05-08 10:02

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據《塔斯社》周二（6 日）報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫在媒體吹風會上宣布，總統普丁將於今年 8 月末至 9 月初訪問中國，參加中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動。

俄媒提到，2015 年中俄領導人曾相互出席對方舉辦的世界反法西斯戰爭勝利 70 周年紀念活動。當年 9 月 3 日，普丁出席在北京天安門廣場舉行的盛大紀念大會和閱兵式。這也是中國人民解放軍方隊和俄羅斯軍隊方隊分別首次參加彼此的紀念活動。

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烏沙科夫說：「兩國領導人共同參與紀念蘇聯偉大衛國戰爭、中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利周年慶典活動，已經成為一項優良傳統。10 年前的 2015 年是這樣，今年也不例外。」

與此同時，習近平在當地時間周三晚乘專機抵達莫斯科，應普丁邀請，對俄羅斯進行國是訪問，並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利 80 周年慶典。

據《新華社》報導，習近平乘坐專機進入俄羅斯領空後，俄羅斯空軍戰機升空護航。習近平抵達莫斯科伏努科沃專機機場時，俄羅斯副總理戈利科娃等政府高階官員親自接機。

蔡奇、王毅等陪同人員同機抵達，中國駐俄羅斯大使張漢暉也到機場迎接。

俄方在機場舉行隆重迎接儀式，軍樂團奏中俄兩國國歌，習近平檢閱儀仗隊，觀看分列式。