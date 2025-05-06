德國半導體企業示警：美關稅政策恐重創半導體供應鏈

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-06 14:43

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根據《華爾街日報》報導，德國半導體設備製造商休斯微技術（SUSS MicroTec）執行長 Burkhardt Frick 發出警告，指出美國針對中國與多國的關稅政策，可能嚴重擾亂全球半導體供應鏈，不僅推升製造成本，更可能引發全球性經濟衰退。

Frick 表示，數十年來，半導體產業依賴穩定的國際分工體系：設計在美歐，製造在台灣與南韓，封裝測試則多集中在中國與亞洲其他國家。然而，川普政府的關稅政策正在打破這一供應鏈模式，讓整個產業陷入不確定。

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美國總統川普於四月對多國實施高額關稅，儘管對部分國家提供 90 天寬限期，中國卻被排除在外，直接面臨高達 145% 的進口關稅。中國也隨即反制，對美國產品課徵 125% 的報復性關稅。Frick 形容此舉為「兩頭大象的對抗」，是一場零和遊戲，最終無人得利。

Frick 直言：「課徵關稅和設限，是一種倒退行為。」他憂心美國正針對半導體產業進行貿易調查，可能取消現有免稅品項，進一步升高企業經營風險。

儘管全球貿易局勢充滿變數，休斯微技術仍受惠於 AI 晶片與高頻寬記憶體需求的爆發。該公司 2023 年營收達 4.46 億歐元，年增近 47%，今年預估將突破 5 億歐元。

Frick 指出，AI 相關設備訂單在 2024 年仍十分強勁，近期訂單結構也趨向多元化，有助平衡市場波動風險。

雖然資料中心與 AI 伺服器對先進晶片需求仍熱，但車用與工業用的傳統晶片市場持續疲弱，已有超過一年未見起色。包括特斯拉 (TSLA-US) 供應商意法半導體 (STM-US) 等晶片製造商皆警告，若再次面臨出口限制或新關稅，供應鏈將遭嚴重衝擊。