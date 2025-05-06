Mattel執行長：確認美國市場漲價 呼籲實施玩具零關稅

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-06 17:00

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知名玩具製造商 Mattel Inc.(MAT-US) 周一 (5 日) 在財報會議中表示，面對美中貿易戰升級帶來的關稅壓力影響，公司計畫在美國市場對部分玩具進行「必要時」的價格調漲。這呼應了總統川普先前關於關稅可能導致兒童玩偶變貴的說法。

同時，由於關稅對營運前景帶來高度不確定性，Mattel 也決定暫停發布原定的 2025 全年財務預測。

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Mattel 指出，雖然關稅對今年首季盈利影響有限，但預計從第三季開始，成本將因關稅增加而明顯攀升。

公司財務長 Anthony DiSilvestro 估計，僅是目前的關稅措施，今年就可能讓 Mattel 增加約 2.7 億美元的額外成本，這尚未計入公司為減輕衝擊採取的任何應對行動所產生的費用。

由於美國市場近八成的玩具來自中國，不斷升級的貿易戰正對整個玩具產業構成嚴峻挑戰。長此以往，對許多家庭而言，購買大量玩具恐將成為「奢侈品」。

市場上已經出現具體的漲價案例。根據 Telsey Advisory Group 的產品定價分析，一款在 Target 銷售的帶泳衣芭比娃娃，在四月中旬某個單周內價格大幅躍升 42.9%，達到 14.99 美元，是這家分析機構追蹤到的最大單周漲幅之一。

為長期降低關稅風險並分散供應鏈，Mattel 正加速其全球生產布局的調整，計畫大幅減少對中國製造基地的依賴。

執行長 Ynon Kreiz 透露，公司產品已從七個不同國家採購。他預期到 2025 年，來自中國的生產佔 Mattel 全球總生產的比例將降至四成以下。更積極的目標是，計畫到 2026 年和 2027 年，將從中國進口至美國的玩具比例分別降至 15% 以下及 10% 以下。

為達成此目標，Mattel 周一證實，將把 500 款玩具的生產線從中國轉移到其他國家。