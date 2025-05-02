賴清德：盼台日加強半導體合作 兩國發揮加乘效果
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-02 02:02
總統賴清德今 (1) 日接見「日本自民黨青年局幹部訪台團」，賴清德除了感謝日本自民黨國會議員，也強調台日產業能互補，例如半導體產業，台灣強項在製造，日本的強項在原料、設備與技術，期盼台日合作，半導體產業一定能更加蓬勃發展。日本自民黨眾議員中曾根康隆也說，台日在半導體領域各有專精，期盼能發揮加乘效果。
賴清德表示，台海和平穩定攸關世界的安全與繁榮，雙方可以在促進印太和平穩定方面進行合作交流。日本包括前首相安倍晉三、岸田文雄及現在石破茂首相，在重要的國際場合都不斷強調台海和平穩定的重要性，台灣非常感謝日本歷任首相對台海和平穩定的重視與支持。
賴清德提到，台日也能在經濟產業進行合作交流，台日產業互補，進一步合作可創造雙贏，像是半導體產業，如果雙方合作，半導體產業一定可以更加蓬勃發展。
中曾根則表示，在美國川普總統的第二任任期，以往大家習以為常的事都不再是必然，世界經濟也產生很大幅度的變化，在半導體產業方面，由於台積電 (2330-TW) 在熊本設廠，讓整個地區變得非常熱鬧，日本政府也補助約 1.25 兆日圓。未來，日本政府預計再投入 10 兆日圓，協助 AI 等領域的發展，台日兩國在半導體領域各有專精，期盼能發揮加乘效果。
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