賴清德：盼台日加強半導體合作 兩國發揮加乘效果

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-02 02:02

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總統賴清德今 (1) 日接見「日本自民黨青年局幹部訪台團」，賴清德除了感謝日本自民黨國會議員，也強調台日產業能互補，例如半導體產業，台灣強項在製造，日本的強項在原料、設備與技術，期盼台日合作，半導體產業一定能更加蓬勃發展。日本自民黨眾議員中曾根康隆也說，台日在半導體領域各有專精，期盼能發揮加乘效果。

賴清德表示，台海和平穩定攸關世界的安全與繁榮，雙方可以在促進印太和平穩定方面進行合作交流。日本包括前首相安倍晉三、岸田文雄及現在石破茂首相，在重要的國際場合都不斷強調台海和平穩定的重要性，台灣非常感謝日本歷任首相對台海和平穩定的重視與支持。

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賴清德提到，台日也能在經濟產業進行合作交流，台日產業互補，進一步合作可創造雙贏，像是半導體產業，如果雙方合作，半導體產業一定可以更加蓬勃發展。