餐飲新兵報到 初魚6/26登錄興櫃 今年營收規模上看12億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-06 11:42

‌



連鎖餐飲集團初魚 (豊漁公司) 預計 6 月 26 日登錄興櫃，由於去年營收規模已達 10 億元里程碑，初魚樂觀看待，隨著展店腳步，再加上既有店的穩健成長，今年營收有望再成長 20%，上看 12 億元，而總店數預期再增 8-9 家。

初魚主要品牌有初魚鮨、初魚鉄板料亭，均主打客單價 2000 元以上的高端市場，近年發展出盈科頂級日料，客單價上看 1 萬元，以及季樂和牛鐵板燒。

‌



在集團採購的優勢下，初魚近期也推出長浜魚屋、牛喜壽喜燒水炊鍋等品牌，搶攻龐大平價客群，並拚出高翻桌率和高坪效。

初魚表示，去年總營收規模已達 10 億元里程碑，儘管今年內外不確定因素紛雜，但目前並未看到對餐飲的明顯影響，目標總營收再增長 20%，而每股純益 (EPS) 有望達到 2 元。

初魚進一步說明，食材成本占總成本都是抓在約 40%，維持高用餐品質，但在來客穩定成長的帶動下，目前新開店平均一年可展現獲利，現北中南均有店點，未來將以拓展平價的副品牌為快速發展主軸，緊接著將有客單價約 600 元的燒肉套餐品牌開出。

初魚長期目標是，每個品牌長期在台達到 50 家的規模，店面維持在 30 坪左右，平均設有 20-25 個座位甚至更少，以高坪效和高翻轉率推動獲利。