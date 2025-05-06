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〈台股開盤〉開跌180點後翻紅 台幣升幅收斂守30元 觀光餐飲股續漲

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-06 09:35

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〈台股開盤〉新台幣升幅收斂 指數震盪小跌 力守5日線。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (6) 日持續走升，儘管再見 2 字頭，但隨即重返 30 元，且升值幅度已明顯收斂，台股也在開低後，跌幅從 180 餘點一路收斂至 30 點內，力拚守住 5 日線，預估今日成交量 3200 億元，較昨日收斂。

權值股漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下探至 916 元，跌幅超過 2%，失守 5 日線，聯發科 (2454-TW) 跌幅近 1%，鴻海 (2317-TW) 則反彈 2%，其他如廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也都走強。


不過，金融股今日走勢仍偏弱，金控雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 再度下挫近 2%，壽險業者如台產 (2832-TW)、中再保 (2851-TW)、第一保 (2852-TW) 也都有 1% 左右的跌幅，壓抑整體大盤。

盤面上今日由觀光餐旅類股表現最突出，夏都 (2722-TW) 飆漲 8%，鳳凰 (5706-TW)、雄獅 (2731-TW)、新天地 (8940-TW)、八方雲集 (2753-TW) 全獲買盤青睞，漲幅 1-4% 不等。

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新台幣台股升值震盪台股開盤

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八方雲集189+1.61%
新天地23.4+1.30%
鳳凰63.1+2.94%
夏都31.65+1.61%
第一保28.8-0.52%
中再保25.6-0.58%
台產35.5-1.80%
國泰金54.6-0.18%
富邦金78.7-1.63%
日月光投控139+3.73%
廣達250.5+1.62%
鴻海145+1.75%
聯發科1290-0.39%
台積電924-1.49%
雄獅143+0.00%
台積電ADR176.4-1.61%
日月光投資控股9.07-0.33%
美元/台幣30.090-0.18%

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