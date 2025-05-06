〈台股開盤〉開跌180點後翻紅 台幣升幅收斂守30元 觀光餐飲股續漲

新台幣今 (6) 日持續走升，儘管再見 2 字頭，但隨即重返 30 元，且升值幅度已明顯收斂，台股也在開低後，跌幅從 180 餘點一路收斂至 30 點內，力拚守住 5 日線，預估今日成交量 3200 億元，較昨日收斂。