〈台股開盤〉開跌180點後翻紅 台幣升幅收斂守30元 觀光餐飲股續漲
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-06 09:35
新台幣今 (6) 日持續走升，儘管再見 2 字頭，但隨即重返 30 元，且升值幅度已明顯收斂，台股也在開低後，跌幅從 180 餘點一路收斂至 30 點內，力拚守住 5 日線，預估今日成交量 3200 億元，較昨日收斂。
權值股漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下探至 916 元，跌幅超過 2%，失守 5 日線，聯發科 (2454-TW) 跌幅近 1%，鴻海 (2317-TW) 則反彈 2%，其他如廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也都走強。
不過，金融股今日走勢仍偏弱，金控雙雄富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 再度下挫近 2%，壽險業者如台產 (2832-TW)、中再保 (2851-TW)、第一保 (2852-TW) 也都有 1% 左右的跌幅，壓抑整體大盤。
盤面上今日由觀光餐旅類股表現最突出，夏都 (2722-TW) 飆漲 8%，鳳凰 (5706-TW)、雄獅 (2731-TW)、新天地 (8940-TW)、八方雲集 (2753-TW) 全獲買盤青睞，漲幅 1-4% 不等。
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