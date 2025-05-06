望隼日本、中國市場訂單回流 今年營收有望逐季成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-06 09:19

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望隼第一季營收 8.11 億元，季增 6.43%，年增 5.6%；毛利率 41.43%，季增 1.14 個百分點，年增 1.07 個百分點；營益率 29.35%，季增 0.21 個百分點，年減 1.77 個百分點；稅後純益 1.93 億元，季增 13.53%，年增 5.46%，每股純益 3.32 元。

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望隼指出，受惠中國及日本市場訂單增加，加上將 AI 導入製程，良率逐步提升，帶動第一季毛利率呈現年增；營益率方面，則因新成立的子公司尚在投入初期，相關運營費用較高，使得第一季營益率呈現年減。另外，由於去年現金增資導致股本增加，第一季每股純益較去年減少 0.1 元。

望隼提到，布局美國及整合價值鏈為公司平衡區域發展的策略，即便第一季營益率及每股純益衰退，但長期而言子公司的投資將帶來更多成長機會，未來將加速子公司業務發展，並提升整體營收及利潤率，有望進一步挹注獲利表現。