外食費攀升趨勢不退 八方雲集率先餐飲業宣布今年凍漲

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-14 13:32

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近年外食費用明顯成長，持續加重民生負擔，連鎖餐飲業者八方雲集 (2753-TW) 今 (14) 日率先餐飲業者宣布，旗下雙品牌「八方雲集」、「梁社漢排骨」今年價格凍漲，梁社漢排骨今日起也推出平價新品，每份售價僅 99 元，期以百元鈔有找的價格全力搶攻大眾餐食版圖。

主計總處甫公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 2.29%，再度衝破通膨警戒線，其中，外食費更是年漲 3.26%，且連續 5 個月增幅均超過 3%。

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八方雲集表示，高通膨壓力成為常態、全球經濟不確定性提升、生活支出漲價頻繁，且國人薪資水平普遍呈現僵固性，使民眾日常生活的經濟負擔日益加重。

因此，雖承受原物料、人力等經營成本上漲壓力，八方雲集和梁社漢排骨決定今年凍漲，堅持平民價格。

其中，梁社漢排骨此次全新推出兩款餐點，並主打百元有找價格。