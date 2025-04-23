六角曝美國餐飲業現況 平均消費掉了15% 價格難漲也難降

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-23 15:35

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連鎖手搖飲集團六角 (2732-TW) 今 (23) 日指出，美國拋出的關稅議題，受影響程度應不大，多年來在全球布局具備供應鏈分散的優勢，在美國的展店計畫尚不受影響，不過，美國市場現在消費力道確實不太好，平均餐飲消費掉了約 15%。

六角董事長王耀輝說，以餐飲的物料出口到美國來看，因占成本比重相對小，受影響不大，且六角具備供應鏈全球分散的優勢，可隨著關稅措施的演變來調整，今年全球展店計畫未變，只是怕消費者預期心理改變。

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目前六角手搖飲品牌日出茶太在美國客單價約每杯 5 美元 (約新台幣 160 元)，受到衝擊程度尚小，不過，六角執行副總王麗玉不諱言，美國整體餐飲市場「現在不太好，觀察到平均消費掉了 15%」，因此，面對關稅造成的壓力，「漲價也漲不了，降價也降不了」。

王麗玉直指，其實去年下半年就有感受到消費動能縮手，尤其美國下滑很多，東南亞和台灣也有走弱，而歐洲則是平平，因此，短線策略是先加重對表現相對穩健的台灣市場投資。

六角日前重砸 2.72 億元收購翰林茶館 100% 股權，今年將持續拓展翰林茶館的版圖，同時，日出茶太再次聚焦台灣市場後，全台店數已逼近 30 家店。

六角日出茶太在全球布局 63 個國家地區，於印尼、菲律賓、澳洲和加拿大陸續創下百店規模，接著以「CUPS OF JOY」品牌使命投入海外既有市場，陸續在印尼、菲律賓、澳洲和加拿大等重要市場落地執行，期藉由品牌優化提升業績表現。

日出茶太今年計畫於南美、印度、土耳其和南非等新興市場擴張版圖，同時，美國市場採取汰弱留強，調整店態後現有 18 家門市，今年將再開超過 10 家新門市。