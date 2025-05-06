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〈焦點股〉緯創、緯穎擴大美國布局 攜手點火上攻

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-06 11:23

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緯創、緯穎擴大美國布局，攜手點火上攻。(鉅亨網資料照)

緯創 (3231-TW) 與緯穎 (6669-TW) 陸續宣布擴大美國布局，加上 AI 伺服器展望正向，激勵緯創與緯穎今 (6) 日股價表現亮眼，雙雙點火上攻。 

緯創早盤以 103.5 元開平盤，一度翻黑至 103 元，不過隨後強漲上攻，盤中最高漲至 108.5 元，漲幅 4.83%，成交爆量超過 3.3 萬張。緯穎早盤則以 2040 元開平盤，雖一度翻黑跌至 2040 元，不過隨後翻紅，盤中最高漲至 2145 元，漲逾半根停板，成交量超過 1000 張。 


緯創與緯穎因應美國關稅變局，紛紛前往美國布局，緯創計劃於美國設立子公司，並以不超過 5000 萬美元 (約新台幣 16.58 億元) 的額度內，取得位於德州達拉斯的土地與廠房，針對 AI 相關產品設立。雖緯創不針對特定客戶評論，不過根據輝達 (NVDA-US) 指出，該廠將作為 AI 超級電腦用。 

緯穎近日也公告，以 5959.18 萬美元 (約新台幣 19.21 億元)，取得美國德州埃爾帕索市索羅科的土地與建物，為緯穎首度赴美設廠。 

此外，緯創與緯穎的 AI 伺服器展望亦正面，在輝達 GB200 拉貨動能展現，加上受惠品牌商的通用型、AI 伺服器出貨成長，有望帶動緯創第二季營運；緯穎方面，在 ASIC 伺服器同樣有好表現。 

文章標籤

緯創緯穎AI伺服器輝達GB200關稅

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