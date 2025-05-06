美國製造勞力成本高 緯穎洪麗寗：工廠一定要自動化

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-06 13:37

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緯穎 (6669-TW) 董事長洪麗寗今 (6) 日出席「AI NEXT FORUM」談到緯穎的全球布局，指出美國本土的產能是必須，不過美國製造的勞力成本高昂，要把人的因素降到最低，因此工廠自動化、智慧化成為必然趨勢。

洪麗寗以「AI 算力重塑全球產業格局」為主題發表演講，指出緯穎在墨西哥已深耕多年，占美墨地區 70% 營收，墨西哥廠也供貨給加拿大、智利、巴西等美洲地區的 AI 中心，而墨西哥廠很幸運的，在 USMCA 的框架下，暫時豁免關稅。

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不過洪麗寗強調，即便目前墨西哥暫時豁免關稅，但面對關稅、匯率等不確定因素，仍需佈局美國本土產能，所以緯穎在美國總統川普當選時，便開始沙盤推演，董事會也決議在美國德州埃爾帕索市索羅科設立新廠。

洪麗寗進一步指出，美國製造的政策，推動全球供應鏈重塑，不過需面對三大挑戰，包含美國製造投資、全球供應鏈區域化，以及供應鏈成本與複雜度提升，因此公司韌性成為關鍵能力，並以區域內生產及智慧製造作為應對策略。

洪麗寗提到，赴美設廠勞力成本高，因此她說「工廠一定要自動化，要把人的因素降到最低」，緯穎也積極在工廠導入自動化設備與智慧製造，以提升生產效率與品質。