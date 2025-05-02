緯穎斥資19億取得德州土地建物 加速美國製造布局

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財務長陳昌偉先前指出，美國德州廠的建置並非取代墨西哥產能，而是提供客戶更多元的選擇，進一步提升營運韌性。此外，由於緯穎在美墨邊界已有倉庫及維修中心，可以將現有產能改裝為產線，最快 3 個月能有產能貢獻，不過如有大規模產能的需求，仍要租賃廠房，則需 6 至 9 個月才能開出。