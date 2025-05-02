緯穎斥資19億取得德州土地建物 加速美國製造布局
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-02 11:06
緯穎 (6669-TW) 持續加緊腳步進行美國製造的布局，旗下美國子公司 Wiwynn Technology Corporation 將以 5959.18 萬美元 (約新台幣 19.21 億元)，取得美國德州的土地與建物。
根據緯穎公告，此筆交易的土地建物位於美國德州埃爾帕索市索羅科 (Socorro)，交易單位為 39.25 萬平方公尺，每平方英尺價格 151.82 美元，總交易為 5959.18 萬美元 (約新台幣 19.21 億元)。
緯穎近期積極布局美國，早於 2 月增資美國子公司 WYMUS 3 億美元 (約新台幣 96.97 億元)，用於美國德州購置廠房及其建設所需，首度赴美設廠，此次拍板取得土地與建物後，將加速緯穎的美國製造腳步。
財務長陳昌偉先前指出，美國德州廠的建置並非取代墨西哥產能，而是提供客戶更多元的選擇，進一步提升營運韌性。此外，由於緯穎在美墨邊界已有倉庫及維修中心，可以將現有產能改裝為產線，最快 3 個月能有產能貢獻，不過如有大規模產能的需求，仍要租賃廠房，則需 6 至 9 個月才能開出。
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