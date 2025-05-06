AI與娛樂結合？Google與好萊塢合作擴大影視布局

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-06 03:10

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這項計畫是 Google 與好萊塢經紀與製作公司 Range Media Partners 展開的多年合作關係。Range 曾參與製作電影《長腿》(Longlegs) 與《巴布狄倫：搖滾詩人》(A Complete Unknown) 等作品，雙方去年就曾合作推廣獨立恐怖片《魔音穿谷》(Cuckoo)，而「100 Zeros」正是該片的出品方之一，根據影視社群平台 Letterboxd 資料顯示。

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報導指出，Google 透過「100 Zeros」不只是跨足娛樂產業，更希望借重好萊塢的文化影響力，推廣自家 AI 與空間運算 (spatial computing) 工具，擴大 Gemini 等新技術的能見度與使用者觸及率。

Google 與 Range 上月也曾宣布，雙方未來 18 個月將共同策畫與 AI 相關主題的電影項目，其中首兩部作品《Sweetwater》與《LUCID》預計今年稍晚問世。

《商業內幕》引述知情人士指出，「100 Zeros」製作的內容並非以 YouTube 為主要平台，反而將透過傳統電影公司與串流平台如 Netflix(NFLX-US) 進行內容銷售與發行。這也意味著 Google 並未將 YouTube 納入此計畫的核心策略範疇。

YouTube 曾於 2016 年推出原創節目計畫「YouTube Originals」，但該部門已於 2022 年關閉，轉而聚焦用戶創作內容與短影音 (Shorts) 產品，迎戰 TikTok 等競爭對手。