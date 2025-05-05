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〈焦點股〉台幣狂飆助攻出國潮 航空四雄股價逆勢高飛

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-05 10:45

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新台幣連2日暴升，有利推升出國旅遊需求。(鉅亨網資料照)

新台幣連 2 日暴升，今 (5) 日上午 10 點半最高已見到 29.59 元，升值多達 1 元 4.74 角，出口商哀鴻遍地，但航空業者股價卻逆勢高飛，反映新台幣走強，有激勵國人出國旅遊的效果，台灣虎航 (6757-TW) 漲停，長榮航 (2618-TW) 漲半根停板，華航 (2610-TW) 也漲逾 4%，星宇航空 (2646-TW) 漲幅超過 3%。

長榮航日前表示，受到關稅不確定因素影響，暑期出遊需求需觀望，不過，法人指出，隨著近日新台幣暴升，有利快速激發旅遊、出國購物等意願。


台灣虎航的第 22 個日本航點將於 5 月 29 日開航，桃園 - 米子航線將帶旅客直飛鳥取縣的米子鬼太郎機場，鳥取縣因鬼太郎作者水木茂和名偵探柯南作者青山剛昌聞名，被譽為漫畫王國，是動漫迷的朝聖地。

長榮航日前首航桃園 - 神戶航線，現行營運日本 11 航點、14 條航線，共計每周 143 班往返日本。

華航表示，為擴大服務旅客，桃園往返鹿兒島、高雄往返沖繩增班；而 4 月 15 日起至 5 月 30 日，高雄往返福岡復飛每周 4 班，可搭配熊本航線安排彈性旅遊，加強耕耘快速崛起的日本九州旅遊市場。

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