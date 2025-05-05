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鉅亨速報

營收速報 - 牧德(3563)4月營收3.31億元年增率高達219.49％

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 08:15


牧德(3563-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣3.31億元，年增率219.49%，月增率8.59%。

今年1-4月累計營收為11.23億元，累計年增率204.2%。

最新價為424.5元，近5日股價上漲5.6%，相關光 電 業上漲1.76%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-961 張
  • 外資買賣超：-1108 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：+145 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 3.31億 219% 9%
25/3 3.05億 226% 12%
25/2 2.72億 196% 26%
25/1 2.15億 168% 1%
24/12 2.14億 200% 2%
24/11 2.09億 184% 14%

牧德(3563-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為非接觸式機械視覺檢測系統設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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