營收速報 - 牧德(3563)4月營收3.31億元年增率高達219.49％
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 08:15
今年1-4月累計營收為11.23億元，累計年增率204.2%。
最新價為424.5元，近5日股價上漲5.6%，相關光 電 業上漲1.76%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-961 張
- 外資買賣超：-1108 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：+145 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|3.31億
|219%
|9%
|25/3
|3.05億
|226%
|12%
|25/2
|2.72億
|196%
|26%
|25/1
|2.15億
|168%
|1%
|24/12
|2.14億
|200%
|2%
|24/11
|2.09億
|184%
|14%
牧德(3563-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為非接觸式機械視覺檢測系統設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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